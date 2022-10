Heeslingen verspielt den Vorsprung Uder-Team verliert in der Oberliga Niedersachsen 0:3 gegen Oldenburg - Nur noch einen Punkt in der Tabelle vor dem VfL

Der Heeslinger SC verliert in der Oberliga Niedersachsen 0:3 gegen Oldenburg und büßt damit den Vorsprung auf den VfL fast komplett ein.

Von Beginn an war die Marschroute der Oldenburger ersichtlich. Der VfL, der in Heeslingen von Sportchef Detlef Blancke gecoacht wurde, da der komplette Trainerstab krankheitsbedingt fehlte, überließ den Gastgebern den Ball und wartete auf Heeslinger Fehler.

In der Schlussphase der ersten 45 Minuten bestimmten die Gastgeber wieder eindeutig das Spiel. Allerdings taten sie sich weiterhin schwer damit, Torchancen zu kreieren. Im Gegenteil: Kurz vor dem Pausenpfiff ließen sie noch einen Schuss Kujabis zu, der das Tor jedoch verfehlte.

Die Platzherren schienen zwar wenig beeindruckt und machten in der Folgezeit weiter das Spiel, entwickelten dabei jedoch wenig Torgefahr. Ein Kopfball Kevin Rehlings vom Elfmeterpunkt nach einer Tino-Schulze-Flanke aus dem linken Halbfeld war nach einer Viertelstunde die erste HSC-Möglichkeit. Rehling war es auch, der die zweite Gelegenheit zum Heeslinger Ausgleich hatte. Nach einer von Lennard Martens getretenen Ecke köpfte er den Ball knapp über das Tor.

Die Oldenburger Halbzeitführung war also nicht ganz unverdient, obwohl die Heeslinger eindeutig mehr Ballbesitz hatten. „Oldenburg macht das gut und hat gezeigt, dass es kein Gegner ist, gegen den man sich in einer Halbzeit fünf, sechs Chancen erarbeitet“, meinte HSC-Teammanager Carsten Schult in der Pause.

Heeslingen kam mit Elan aus der Kabine. Rehling scheiterte zunächst nach einem Einwurf von Tino Schulze an Pöpken und sieben Minuten später verfehlte er knapp eine Hereingabe vom eingewechselten Maximilian Köhnken, der sich zuvor auf der linken Seite durchgesetzt hatte.

Oldenburg wurde offensiver

Wie schon im ersten Durchgang verpuffte die Heeslinger Anfangsoffensive, ohne Erfolg zu bringen, und Oldenburg gelang es mit zunehmender Spieldauer wieder selbst offensive Akzente zu setzen. Nach einem Eckball des ersten Torschützen Janßen verlängerte Carsten Abbes dann den Ball mit dem Kopf zu Luca Mittelstädt, dessen Schuss Theo Janotta in der 71. Minute zum 0:2 ins Heeslinger Tor ablenkte.

Das hätte die Vorentscheidung sein können, doch der HSC wollte sich nicht seinem Schicksal ergeben und drängte auf den Anschluss. Richtige Torgefahr entstand aber nicht mehr. Nur ein Köhnken-Schuss aus der zweiten Reihe kam dem Oldenburger Tor noch einmal nahe.

Ein langer Freistoß aus der eigenen Spielhälfte, der durch Abstimmungsprobleme in der Heeslinger Hintermannschaft, den Weg zu Kunjabi fand, der auch noch Exner ausspielte, brachte den 0:3-Endstand, der wahrscheinlich ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist.

HSC-Trainer Lars Uder konstatierte nach der Partie einen verdienten Gästesieg: „Wir haben das nicht schlecht gemacht, aber es haben zwei, drei Prozent gefehlt, die Oldenburg einfach mehr auf die Wiese gebracht hat. Wir standen gerade in der ersten Halbzeit bei Ballverlusten zu weit auseinander und Oldenburg war präsenter.“