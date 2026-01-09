Heeslingen verlängert nicht mit Malte Bösch – Die Szene spekuliert

Oberligist Heeslinger SC verlängert nicht mit Malte Bösch. Der Trainer ist enttäuscht und bleibt dennoch voller Tatendrang. Die Entscheidung eröffnet viel Spekulationsraum.

Aus rein sportlicher Sicht mache die Trennung für den 35-Jährigen wenig Sinn. Mit Blick auf die aktuelle Tabelle kommt die Entscheidung des Vereins auch für neutrale Beobachter überraschend. Sollte der HSC sein Nachholspiel gewinnen, wären es nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Egestorf. Die ersten sieben Mannschaften liefern sich, Stand jetzt, einen heißen Titelkampf in der Oberliga Niedersachsen.

Malte Bösch ist nach dem Gespräch mit dem Management schon enttäuscht nach Hause gefahren, wie er gegenüber der Zevener Zeitung offen zugab. „Ich war grundsätzlich davon ausgegangen, dass ich weitermache“, sagt Bösch gegenüber dem TAGEBLATT.

„Wir haben hier kontinuierlich gute Arbeit geleistet“, sagt Bösch, der HSC habe sich stetig weiterentwickelt. Leistungsträger gingen, junge Spieler wurden integriert. „Ich muss die Entscheidung des Vereins akzeptieren“, sagt Bösch. Er betont, dass er für die Chance, in der Oberliga arbeiten zu können, sehr dankbar ist.

Bösch ist in seiner dritten Saison in Heeslingen Seit Malte Bösch von der SV Ahlerstedt/Ottendorf zum Heeslinger SC gewechselt ist, hat der Oberligist bisher den besten Punkteschnitt geholt. Bösch trainierte von 2017 bis 2023 A/O, wurde Bezirkspokalsieger und Landesliga-Meister. Er übernahm den HSC nach dem Oberliga-Abstieg von A/O, weil er sich die damalige „Chance“ nicht entgehen lassen wollte.

Er werde jetzt weiterhin Vollgas geben und möchte mit der Mannschaft die bestmögliche Platzierung erreichen.

Das sagt Teammanager Kevin Rehling

Der 33-jährige Kevin Rehling, bis zur vergangenen Saison noch Führungsspieler beim Heeslinger SC, betont gegenüber der Zevener Zeitung zwar, wie „super glücklich“ man mit der Arbeit von Bösch in den vergangenen Jahren sei. Doch: „Nachdem Oliver Warnke uns mitgeteilt hat, dass er ab Sommer nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung steht, haben wir uns letztlich dazu entschlossen, den Vertrag mit Malte nicht mehr zu verlängern“, wird Rehling zitiert.



Ausschlaggebend sei die Überzeugung gewesen, dass „ein neues Trainerteam neue Impulse vermitteln und die weitere Entwicklung der Mannschaft positiv beeinflussen kann“, so Rehling.

Spekulationen in der Szene bleiben nicht aus

Offiziell habe der HSC noch mit keinem neuen Trainer gesprochen. Das wäre natürlich unprofessionell. Dass Nico Matern innerhalb der Szene sofort als Nachfolger ins Spiel gebracht wird, ist naheliegend und bleibt nicht aus.



Der derzeitige Trainer des TuS Harsefeld gab im Dezember bekannt, dass er nach zwei Saisons beim Landesligisten aufhören wird und den nächsten Schritt seiner noch jungen Laufbahn anstrebt. Auch er sagt, er habe noch keine Gespräche geführt. Der langjährige Regionalligaspieler ließ von 2022 bis 2024 seine Karriere beim HSC ausklingen.

Ob sich die naheliegenden Spekulationen bewahrheiten, bleibt abzuwarten.

Malte Bösch bleibt voller Tatendrang. Zunächst möchte er die Saison mit Heeslingen erfolgreich beenden. „Danach hoffe ich auf eine nächste Herausforderung“, sagt Bösch, er brauche den Fußball, und seine Familie stehe voll hinter ihm. Er habe in Heeslingen weitere Erfahrungen gesammelt und möchte im Idealfall sofort das nächste Projekt angehen.