Heeslingen stoppt Hildesheimer Serie – VfV 06 verliert unglücklich

Wie schon im Pokalspiel zeigte der VfV 06 über weite Strecken eine dominante Vorstellung, ließ aber im Abschluss die nötige Konsequenz vermissen. In der ersten Halbzeit erspielte sich die Domstadtelf ein deutliches Chancenplus, scheiterte jedoch mehrfach an der eigenen Abschlussschwäche oder am starken Heeslinger Keeper. Carlos Christel, Mick Gudra, Louis Malina und Cenay Üzümcü vergaben gute Gelegenheiten.

Heeslingen kam dagegen nur einmal gefährlich vor das Tor – und da reagierte Lennart Schulze Kökelsum glänzend mit einer Doppelparade. Zur Pause blieb es trotz klarer Überlegenheit beim 0:0.

Rückstand und Platzverweis als Knackpunkte

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hildesheim spielbestimmend, fand jedoch kein Mittel gegen den kompakten Defensivblock des Gegners. Ein individueller Fehler in der Hintermannschaft brachte dann die Wende: Nach einer Unachtsamkeit im Zentrum traf Mateo Zovko aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung für Heeslingen (67.).

In der 75. Minute folgte die nächste bittere Szene: Jannis Pläschke sah nach einer Rudelbildung die Rote Karte, nachdem er auf ein Foul an Cenay Üzümcü überreagiert hatte. In Unterzahl drängte der VfV 06 weiter auf den Ausgleich, fand aber kein Durchkommen. In der Nachspielzeit lenkte Jo-Willem Tewes einen harmlosen Heeslinger Abschluss unglücklich ins eigene Tor – das 0:2 und der Endstand.

Bitterer Nachmittag – aber kein Grund zur Unruhe

„Wir haben über 70 Minuten das Spiel klar kontrolliert, aber uns nicht belohnt“, lautete das nüchterne Fazit aus dem Hildesheimer Lager. Trotz der Niederlage bleibt der VfV 06 mit 18 Punkten nach zehn Spieltagen in der Spitzengruppe der Liga.

In den kommenden Wochen geht es für die Kitar-Elf darum, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Die nächsten Gegner – die U23 von Eintracht Braunschweig und Aufsteiger MTV Wolfenbüttel – bieten dafür die Gelegenheit, die unnötige Heimniederlage vergessen zu machen.