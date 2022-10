Heeslingen mit Nullnummer Remis gegen Tabellenführer

Wenn die beiden Teams mit den wenigstens Gegentreffern aufeinander treffen, kann man nicht unbedingt erwarten, dass den Zuschauern ein Torfestival geboten wird. An dieser Annahme ändert sich auch nicht viel, wenn beide Teams die Tabelle der Oberliga anführen. Und wenn dann noch zwei Sturmreihen aufeinander treffen, die auch nicht unbedingt zu den gefährlichsten der Liga gehören, ist es noch wahrscheinlicher, dass packende Strafraumszenen und viele Tore eher die Ausnahme bilden. Was aber nicht heißt, dass ein Spitzenspiel, das torlos endet, weniger spannend sein muss. Zumindest gilt das für die Begegnung zwischen dem dem Spitzenreiter, Lupo Martini Wolfsburg, und dem aktuellen Tabellenzweiten, Heeslinger SC, der seinen Fans eigentlich einen ganz starken Auftritt liefern wollte. Dass dieses Vorhaben nicht wie erhofft umgesetzt werden konnte, lag an bärenstarken und taktisch sehr gut eingestellten Lupo-Akteuren, die unter der Regie von Trainer Giampiero Buonocore zu einem echten Spitzenteam herangewachsen sind und auch auf des Gegners Platz ganz souverän agieren.

Insbesondere in den ersten 45 Minuten hatten die Gäste aus der VW-Metropole aber auch relativ leichtes Spiel. Die Platzherren, ansonsten doch eher für ein frühes Pressing bekannt, zeigten einfach zu viel Respekt und zogen sich zu weit zurück, was wiederum dem Tabellenführer in die Karten spielte. Der konnte sein Kombinationsspiel nahezu unbedrängt aufziehen und wartete ab, bis sich die benötigten Räume ergaben. In der 18. Minute fand sich die erhoffte Lücke. Nach einer herrlichen Flanke von rechts hatte Andrea Rizzo praktisch freie Bahn und nur noch Tor und Keeper vor sich. Dass sein Schuss nicht im Tor landete, war einzig einer überragenden Parade von Heeslingens Keeper Arne Exner zu verdanken, der sein Team im Rennen hielt.

Auf der anderen Seite blieben Heeslingens Offensivkräfte meistens schon frühzeitig in der Lupo-Abwehr hängen. Die einzig nennenswerte Chance hatten die Platzherren in der 34. Minute. Nach einem schönen Zuspiel marschierte Matti Cebulla in den Strafraum, wurde im Zweikampf aber zu Fall gebracht, doch trotz lautstarker Proteste ließ Schiedsrichter Maximilian Ernst weiterspielen. Nach einer weiteren Glanztat von Arne Exner in der 38. Minute verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Kabine.

„Wir haben Lupo zu sehr spielen lassen. Das muss sich in der zweiten Halbzeit ändern“, forderte HSC-Coach Lars Uder, doch es sollte beim Wunsch bleiben. Gegen die starken Gäste kamen Kevin Rehling und Co. zwar besser ins Spiel, aber entscheidende Vorteile konnten sie sich nicht erspielen. Selbst die Einwechselungen von Bo Weishaupt, Oliver Gerken, Justin Bretgeld und Mika Kraßmann änderten daran nichts. Heeslingen war im Offensivspiel einfach nicht mutig genug, um diese Partie noch an sich zu reißen. Und selbst das Comeback von Oliver Gerken brachte nicht die Wende. Dennoch war Gerken mit seinem Kurzeinsatz sehr zufrieden. „Nach der mehr als einjährigen Pause hat es sich einfach richtig gut angefühlt, wieder auf dem Platz zu stehen“, so der Offensivspieler, der von einem leistungsgerechten Remis sprach. Teammanager Steffen Lahde sah es ähnlich: „Ich denke, die Zuschauer haben ein Oberligaspiel auf hohem Niveau gesehen. Uns fehlten heute Mut und Durchschlagskraft. Wir haben zwar kaum Chancen zugelassen, uns aber anderererseits zu wenig Chancen erarbeitet.“