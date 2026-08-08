Heeslingen II setzt Siegesserie auch im ersten Punktspiel fort

– Foto: Birte Meyer

Der Heeslinger SC II hat im ersten Punktspiel der Saison nahtlos an die bisherigen Pokalerfolge angeknüpft. Vor heimischer Kulisse besiegte die Elf von Robin Cordes den TSV Fischerhude/Quelkhorn mit 4:1. „Da ist aber noch Luft nach oben“, so Cordes.

Heeslingens Coach sprach damit insbesondere das Abwehrverhalten seiner Elf an. „Der deutliche 4:1-Erfolg täuscht ein wenig darüber hinweg, dass wir uns im Defensivbereich zu viele Fehler erlaubt haben und einfach nicht griffig genug waren. Glücklicherweise hat TSV Fischerhude-Quelkhorn das nicht weiter ausgenutzt“, so Cordes nach dem Schlusspfiff in einer Partie, die die Gastgeber 90 Minuten lang dominiert hatten.

Allerdings liefen die Kombinationen noch längst nicht so flüssig, wie es sich Cordes erhofft hatte. Und so mussten sich die heimischen Fans bis zur 23. Minute gedulden, ehe ihr Team endlich die verdiente Führung erzielte. Nach einer Abwehraktion der HSC-Defensivabteilung ging es schnell: Thees Borchers setzte zum Sprint bis zum gegnerischen Strafraum an, zog aus vollem Lauf ab, scheiterte aber am Keeper. Den Abpraller aber nutzte Marco Sobolewski eiskalt aus und traf aus spitzem Winkel zum 1:0.

Sieben Minuten später war Mika Kraßmann zur Stelle. Der HSC-Spieler schaltete bei einem Fehler im Aufbauspiel am schnellsten, erkämpfte sich den Ball und krönte seine Einzelaktion mit dem Treffer zum 2:0. Im Gegensatz dazu ließen die Gäste gute Chancen ungenutzt. Nach einer Ecke hatten die mitgereisten Fans den Torschrei bereits auf den Lippen, doch ein HSC-Abwerhspieler klärte auf der Linie (32.). Kurz vor der Pause hatte Marco Sobolewski die große Chance zum 3:0, doch er scheiterte am gegnerischen Keeper.

Heeslingen gerät in zweiter Hälfte unter Druck



Mit Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste aus dem Nachbarkreis den Druck, so dass die Cordes-Elf phasenweise unter Druck geriet. Aber wie schon im ersten Durchgang waren die Aktionen im letzten Drittel einfach zu harmlos.

Mitte der zweiten Halbzeit übernahmen die Platzherren dann wieder die Regie im eigenen Stadion und sorgten durch einen Treffer von Marco Sobolewski für das vorentscheidende 3:0 (68.) Zwar verkürzten die Gäste nur fünf Minuten später durch Lukas Klapp auf 1:3, doch die Freude war von denkbar kurzer Dauer. Der als Joker eingewechselte Jonas Hotsch traf nur drei Minuten später zum 4:1-Endstand. In der Schlussphase hätte der HSC sogar noch auf 5:1 erhöhen können, doch Mika Kraßmann traf per Freistoß nur den Pfosten (88.)