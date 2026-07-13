Heeseberg zieht gemischte Bilanz nach zweiter Vorbereitungswoche

– Foto: Nückel/Steinmann

Die zweite Woche der Sommervorbereitung ist für den FC Heeseberg mit unterschiedlichen Ergebnissen zu Ende gegangen. Nach einem 3:3 gegen die FG 16 Vienenburg am Freitag folgte zwei Tage später eine 2:3-Niederlage beim VfR Weddel.

Im Testspiel gegen die FG 16 Vienenburg präsentierte sich der FC Heeseberg über weite Strecken auf Augenhöhe mit einem intensiv auftretenden Gegner. Zwar sah es lange nach einem Erfolg für den Bezirksligisten aus, doch kurz vor dem Schlusspfiff gelang Vienenburg noch der Ausgleich zum 3:3. Gemessen am Spielverlauf war die Punkteteilung letztlich leistungsgerecht.

Niederlage gegen Weddel offenbart Defizite

Weniger zufriedenstellend verlief der Auftritt beim VfR Weddel. Bei der 2:3-Niederlage blieb die Mannschaft über weite Strecken hinter den eigenen Erwartungen zurück und konnte die im Training erarbeiteten Inhalte nur phasenweise auf den Platz bringen.