Heeseberg will mit neuem System in die Top 5

Der FC Heeseberg hat sich für die neue Bezirksliga-Saison viel vorgenommen. Unter dem neuen Trainer Christian Baethge, der den letztjährigen Tabellensiebten übernommen hat, steht vor allem eines im Mittelpunkt: ein neues Spielsystem, das für frischen Wind sorgen soll.

Wie bei fast allen Teams blieb auch Heeseberg in der Vorbereitung nicht von urlaubsbedingten Ausfällen verschont. „Das ist in dieser Phase ganz normal“, sagt Baethge gelassen. Dennoch konnten viele intensive Einheiten absolviert und zahlreiche Testspiele bestritten werden – mit gemischten Ergebnissen.

„Teilweise sehr erfolgreich, teilweise wurde uns klar gezeigt, woran wir noch arbeiten müssen.“Besonders wichtig war dabei die Umstellung auf ein neues System. „Das müssen wir weiterhin verinnerlichen. Das wird sicher auch in den ersten Pflichtspielen noch ein Prozess sein, aber wir sind zuversichtlich, dass wir damit erfolgreich sein können.“ Gegen den TSV Ehmen startete man im Pokal mit einer 7:1 Pleite, eine Bestätigung dass noch nicht alles ineinander greift.