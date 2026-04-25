Heeseberg will an die Leistungen aus den letzten Spielen anknüpfen Formstarke Gastgeber wollen Serie ausbauen – Gäste suchen wichtige Punkte im Tabellenkeller von red · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marwin Wolf

Am 25. Spieltag trifft der SV Arminia Vechelde auf den FC Heeseberg. Beide Mannschaften bewegen sich im unteren Tabellenbereich, doch die Ausgangslage ist unterschiedlich: Vechelde reist mit Rückenwind an, Heeseberg benötigt Zählbares im Kampf um den Klassenerhalt.

Der SV Arminia Vechelde geht als Tabellenneunter mit 27 Punkten in die Begegnung und hat sich zuletzt deutlich stabilisiert. Zwei Siege innerhalb weniger Tage – das 1:0 beim TSV Schwicheldt sowie das 4:2 gegen den MTV Hondelage – haben die Situation im Tabellenmittelfeld entspannt. Gerade der Erfolg gegen den Tabellenfünften Hondelage dürfte das Selbstvertrauen gestärkt haben. Vechelde zeigte dabei offensive Effizienz und Comeback-Qualitäten. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich die Mannschaft weiter von den unteren Rängen absetzen.

Der FC Heeseberg reist als Tabellenzwölfter mit 23 Punkten an und befindet sich weiterhin in einer angespannten Lage. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist überschaubar, sodass jeder Punkt von Bedeutung bleibt. Zuletzt setzte Heeseberg mit dem 2:1-Erfolg gegen den FC SF Rautheim jedoch ein wichtiges Zeichen. Die Mannschaft bewies dabei Moral und sicherte sich drei dringend benötigte Zähler.