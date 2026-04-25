Heeseberg will an die Leistungen aus den letzten Spielen anknüpfen

Am 25. Spieltag trifft der SV Arminia Vechelde auf den FC Heeseberg. Beide Mannschaften bewegen sich im unteren Tabellenbereich, doch die Ausgangslage ist unterschiedlich: Vechelde reist mit Rückenwind an, Heeseberg benötigt Zählbares im Kampf um den Klassenerhalt.
Der SV Arminia Vechelde geht als Tabellenneunter mit 27 Punkten in die Begegnung und hat sich zuletzt deutlich stabilisiert. Zwei Siege innerhalb weniger Tage – das 1:0 beim TSV Schwicheldt sowie das 4:2 gegen den MTV Hondelage – haben die Situation im Tabellenmittelfeld entspannt.
Gerade der Erfolg gegen den Tabellenfünften Hondelage dürfte das Selbstvertrauen gestärkt haben. Vechelde zeigte dabei offensive Effizienz und Comeback-Qualitäten. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich die Mannschaft weiter von den unteren Rängen absetzen.
Der FC Heeseberg reist als Tabellenzwölfter mit 23 Punkten an und befindet sich weiterhin in einer angespannten Lage. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist überschaubar, sodass jeder Punkt von Bedeutung bleibt.
Zuletzt setzte Heeseberg mit dem 2:1-Erfolg gegen den FC SF Rautheim jedoch ein wichtiges Zeichen. Die Mannschaft bewies dabei Moral und sicherte sich drei dringend benötigte Zähler.
Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison verlief eng und torreich. Vechelde gewann in Heeseberg mit 3:2, vor allem dank einer starken Vorstellung von Shpak, der drei Treffer erzielte. Heeseberg zeigte sich damals bis in die Schlussphase konkurrenzfähig und verkürzte noch einmal spät.
Auch das Rückspiel dürfte auf Augenhöhe stattfinden, da beide Teams um jeden Punkt kämpfen.
Trainer Christian Baethge sieht eine anspruchsvolle Aufgabe auf seine Mannschaft zukommen. Man wolle an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen, defensiv sicher stehen und den Gegner früh unter Druck setzen. Gerade angesichts der „guten Stürmer von Vechelde“ müsse die Stabilität in der Abwehr gewahrt bleiben.
Zugleich beschreibt Baethge Vechelde als schwer bespielbaren Gegner, der nur wenig zulasse. Entscheidend seien daher „Konstanz und Effektivität“.
Für Vechelde bietet sich die Chance, sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen. Heeseberg könnte mit einem Auswärtssieg wichtige Plätze gutmachen und den Abstand zu den gefährdeten Rängen vergrößern.
Die Voraussetzungen deuten auf eine intensive Begegnung hin, in der defensive Ordnung und Chancenverwertung maßgeblich sein dürften.