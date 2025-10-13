Heeseberg verliert unglücklich gegen effizientes Vechelde

Schon vor der Pause lief es unglücklich für Heeseberg. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Oleksii Shpak die Gäste mit einem umstrittenen Freistoß in Führung. „Der Schiri sieht kein Foul und gibt ihn auf Verdacht – so die Äußerung zu unseren Spielern“, berichtete Baethge. In der zweiten Halbzeit erhöhte erneut Shpak auf 0:2, bevor Felix Maushake mit dem Anschlusstreffer Hoffnung aufkeimen ließ. Doch wieder war es Shpak, der mit seinem dritten Treffer des Tages den alten Abstand herstellte. Erst in der Nachspielzeit gelang Alexander Schrader noch das 2:3.

Baethge haderte mit dem Verlauf: „Dann wird uns in der zweiten Hälfte ein klarer Elfmeter nicht gegeben – das sind die kleinen Nuancen, die fehlen, um solch ein Spiel zu gewinnen. Natürlich möchte man den Fehler nicht beim Schiri suchen, sondern eher an unserer Verwertung, aber die Kleinigkeiten kommen halt dann noch extra dazu.“

In der Tabelle rutscht der FC Heeseberg mit 16 Punkten auf Rang sechs ab. Vechelde klettert dagegen durch den Sieg auf Platz acht und verkürzt den Rückstand auf Heeseberg auf nur einen Punkt. Für Baethge und seine Mannschaft gilt es nun, den Kopf oben zu behalten und in den kommenden Wochen wieder Zählbares einzufahren.