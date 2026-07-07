Heeseberg startet mit Sieg in die Vorbereitung

– Foto: Danny Taubert

Mit einem verdienten Erfolg ist der FC Heeseberg in die Testspielphase der neuen Saison gestartet. Im ersten Vorbereitungsspiel bezwang die Mannschaft den TV Mascherode mit 4:2 und setzte damit den positiven Schlusspunkt unter die erste Trainingswoche.

Die Heeseberger erwischten einen gelungenen Start und gingen bereits in der 9. Minute durch Alexander Schrader in Führung. Nur fünf Minuten später baute Tim Grunwald den Vorsprung auf 2:0 aus. Zwar verkürzte Robin Hinz für Mascherode nach 28 Minuten, doch noch vor der Pause stellte Schrader mit seinem zweiten Treffer den Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Sebastian Müller brachte die Gäste in der 55. Minute noch einmal auf 2:3 heran, ehe Florian Romeike nur drei Minuten später mit dem Treffer zum 4:2-Endstand für die Entscheidung sorgte.