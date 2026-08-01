Heeseberg startet mit Pokalduell in die Pflichtspielsaison

Die Vorbereitung verlief für die Heeseberger allerdings nicht ohne Schwierigkeiten. Wiederholt musste das Trainerteam auf urlaubs- oder verletzungsbedingt fehlende Spieler verzichten, wodurch ein kontinuierlicher Trainingsbetrieb nur eingeschränkt möglich war.

Mit der ersten Runde des Bezirkspokals endet für den FC Heeseberg die Vorbereitungsphase. Das Heimspiel gegen den HSV Hankensbüttel bietet der Mannschaft die Gelegenheit, die in den vergangenen Wochen erarbeiteten Inhalte erstmals unter Wettbewerbsbedingungen umzusetzen. Gleichzeitig dient die Begegnung als wichtiger Gradmesser vor dem Start der Bezirksliga eine Woche später.

Trotz wechselnder personeller Voraussetzungen zieht Baethge aus den Testspielen ein differenziertes Fazit. Die Mannschaft habe bereits Fortschritte erkennen lassen, gleichzeitig aber auch aufgezeigt, wo weiterer Entwicklungsbedarf besteht.

„Die Vorbereitung verlief aufgrund von Urlaub und verletzten Spielern etwas zerfahren, und natürlich gibt es noch einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Das ist in dieser Phase der Saison jedoch völlig normal“, sagt Trainer Christian Baethge. „Wir sind auf einem guten Weg, wissen aber auch, dass wir noch nicht am Ende unserer Entwicklung angekommen sind.“

„Aus den Testspielen haben wir einige wichtige Erkenntnisse gewonnen. Positiv war vor allem zu sehen, dass die Mannschaft viele Inhalte bereits gut umsetzt. Gleichzeitig haben uns die Spiele auch aufgezeigt, in welchen Bereichen wir noch konsequenter und stabiler werden müssen“, erklärt der Trainer.

In den vergangenen Wochen habe der Schwerpunkt insbesondere auf dem Umschaltspiel, der defensiven Organisation und den Abläufen im Ballbesitz gelegen.

Personalsituation bleibt angespannt

Vor dem Pflichtspielauftakt ist die personelle Lage beim FC Heeseberg weiterhin angespannt. Mehrere Spieler befinden sich noch im Aufbautraining oder gehen angeschlagen in die neue Saison. Dennoch sieht Baethge seine Mannschaft gut aufgestellt.

„Personell sieht es aktuell noch etwas mau aus: Viele Spieler sind angeschlagen oder kommen aus Verletzungen und brauchen noch Zeit“, sagt der Coach. Gleichzeitig verweist er auf die Breite des Vereins: „Mein Vorteil ist jedoch, dass wir eine starke zweite Mannschaft haben, auf deren Akteure ich immer zurückgreifen kann.“

Unabhängig von den personellen Herausforderungen richtet sich der Fokus klar auf den Pokal. „Wir gehen mit Vorfreude und Respekt in das Pokalspiel gegen Hankensbüttel. Der Pokal hat seinen eigenen Reiz, und wir wollen die nächste Runde erreichen. Uns ist bewusst, dass uns ein anspruchsvoller Gegner erwartet, aber wir werden alles investieren, um erfolgreich zu sein“, betont Baethge.

Für den FC Heeseberg bietet sich damit die erste Gelegenheit, den positiven Eindruck der Vorbereitung in ein Pflichtspielergebnis umzuwandeln und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison zu starten.