Heeseberg startet in die Vorbereitung

Mit dem offiziellen Trainingsauftakt am 1. Juli beginnt für den FC Heeseberg die Vorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksliga Braunschweig. Nach dreiwöchiger Sommerpause kehrt die Mannschaft auf den Trainingsplatz zurück und legt damit den Grundstein für die kommende Spielzeit.
Bereits vor dem offiziellen Trainingsstart absolvierten die Spieler eine erste individuelle Laufeinheit, ehe nun die gemeinsame Arbeit auf dem Platz beginnt. In den kommenden Wochen soll die Mannschaft Schritt für Schritt die körperlichen und spielerischen Grundlagen für den Saisonstart erarbeiten.
Neben den Trainingseinheiten stehen mehrere Testspiele auf dem Programm. Zudem nimmt der FC Heeseberg am Helmstedter Supercup in Frellstedt teil, bevor Anfang August die erste Pokalrunde und eine Woche später der Auftakt in die Punktspielsaison folgen.
Personell setzt der Verein auf Kontinuität. Der Großteil des Kaders bleibt zusammen, sodass das Trainerteam auf eine eingespielte Mannschaft zurückgreifen kann.
Nicht mehr zur Verfügung steht allerdings Niklas Gödde, der seine aktive Laufbahn beendet hat. Der langjährige Defensivspieler hinterlässt sowohl sportlich als auch menschlich eine Lücke.
Verstärkung erhält der FC Heeseberg dennoch. Zwei Neuzugänge gehören künftig zum Aufgebot und sollen in den kommenden Tagen offiziell vorgestellt werden.
Die Vorbereitung führt den FC Heeseberg durch mehrere Testspiele gegen Mannschaften aus der Region. Den Auftakt bildet am 4. Juli die Begegnung beim TV Mascherode. Es folgen Partien gegen die FG 16 Vienenburg, den VfR Veddel, den Ummendorfer SV und den Harbker SV Turbine. Dazwischen steht die Teilnahme am Helmstedter Supercup vom 15. bis 21. Juli auf dem Programm.
Mit der ersten Pokalrunde am 2. August beginnt schließlich der Pflichtspielbetrieb, ehe eine Woche später der Start in die neue Bezirksliga-Saison erfolgt.