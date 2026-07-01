Heeseberg startet in die Vorbereitung Bezirksligist nimmt am 1. Juli den Trainingsbetrieb wieder auf von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Danny Taubert

Mit dem offiziellen Trainingsauftakt am 1. Juli beginnt für den FC Heeseberg die Vorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksliga Braunschweig. Nach dreiwöchiger Sommerpause kehrt die Mannschaft auf den Trainingsplatz zurück und legt damit den Grundstein für die kommende Spielzeit.

Bereits vor dem offiziellen Trainingsstart absolvierten die Spieler eine erste individuelle Laufeinheit, ehe nun die gemeinsame Arbeit auf dem Platz beginnt. In den kommenden Wochen soll die Mannschaft Schritt für Schritt die körperlichen und spielerischen Grundlagen für den Saisonstart erarbeiten. Neben den Trainingseinheiten stehen mehrere Testspiele auf dem Programm. Zudem nimmt der FC Heeseberg am Helmstedter Supercup in Frellstedt teil, bevor Anfang August die erste Pokalrunde und eine Woche später der Auftakt in die Punktspielsaison folgen.

Kontinuität im Kader Personell setzt der Verein auf Kontinuität. Der Großteil des Kaders bleibt zusammen, sodass das Trainerteam auf eine eingespielte Mannschaft zurückgreifen kann. Nicht mehr zur Verfügung steht allerdings Niklas Gödde, der seine aktive Laufbahn beendet hat. Der langjährige Defensivspieler hinterlässt sowohl sportlich als auch menschlich eine Lücke.