Heeseberg setzt zu Beginn ein Ausrufezeichen

Vier Tore, drei Punkte, kein Gegentreffer: Der FC Heeseberg ist mit einem deutlichen Heimsieg in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Der TSV Schwicheldt hielt zunächst dagegen, konnte seine Möglichkeiten im weiteren Verlauf aber nicht nutzen.
Heeseberg begann druckvoll und setzte nach Angaben von Trainer Christian Baethge bereits in der Anfangsphase vieles von dem um, was sich die Mannschaft vorgenommen hatte. Die Gastgeber suchten häufig den Weg in die Tiefe und erarbeiteten sich mehrere Chancen. In der 26. Minute traf Bittner zum 1:0.
Schwicheldt blieb zunächst im Spiel. Trainer Benjamin Weiß sah die erste Phase dennoch klar zugunsten des Gegners: „Die ersten 25 Minuten waren zum Vergessen. Obwohl wir in den ersten 25 Minuten kein Gegentor bekommen haben, muss man vor dem Männerfußball, den Heeseberg spielt, den Hut ziehen.“
Nach der Pause wurde die Partie mit dem zweiten Heeseberger Treffer endgültig in Richtung der Gastgeber gelenkt. Scholz erhöhte in der 60. Minute auf 2:0.
Sieben Minuten später traf Boltz zum 3:0, ehe Schrader in der 86. Minute den Endstand herstellte. Schiedsrichter der Begegnung war Großer aus Braunschweig.
Weiß sah seine Mannschaft zwischen der 25. und 60. Minute dennoch mit Möglichkeiten, zurückzukommen. „Zwischen der 25. und 60. Minute hatten wir auch Möglichkeiten, drei oder vier Tore zu machen, haben diese aber nicht genutzt“, sagte der Schwicheldter Trainer. Nun müsse sich sein Team auf die nächste Aufgabe konzentrieren: „Wir müssen uns straffen und unsere Hausaufgaben nächste Woche gegen Wipshausen machen, um die ersten drei Punkte zu holen.“
Baethge hob derweil die Umsetzung der taktischen Vorgaben hervor. „Die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass die Mannschaft die taktischen Vorgaben immer besser versteht und auch bereit ist, diese auf dem Platz umzusetzen. Besonders unser Verhalten gegen den Ball und das schnelle Umschalten haben schon gute Ansätze gezeigt. In bestimmten Situationen müssen wir allerdings noch ruhiger und konsequenter werden.“
Auch Elemente aus der Vorbereitung waren für den Heeseberger Trainer erkennbar. „Vor allem die Abläufe im Spielaufbau, die Kompaktheit gegen den Ball und das Umschalten waren phasenweise deutlich sichtbar. Natürlich ist das noch ein Prozess – wir wollen uns von Spiel zu Spiel weiterentwickeln und die Abläufe immer sicherer gestalten.“
Heeseberg liegt nach dem 1:0-Auftaktsieg mit drei Punkten und 4:0 Toren auf Rang zwei. Schwicheldt ist nach der Niederlage mit null Punkten und 0:4 Toren 15. der Tabelle. Am kommenden Spieltag trifft Schwicheldt auf den TSV Wipshausen.