Heeseberg setzt zu Beginn ein Ausrufezeichen Der FC Heeseberg gewinnt zum Bezirksliga-Auftakt mit 4:0 gegen den TSV Schwicheldt von red · Gestern, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Vier Tore, drei Punkte, kein Gegentreffer: Der FC Heeseberg ist mit einem deutlichen Heimsieg in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Der TSV Schwicheldt hielt zunächst dagegen, konnte seine Möglichkeiten im weiteren Verlauf aber nicht nutzen.

Heeseberg begann druckvoll und setzte nach Angaben von Trainer Christian Baethge bereits in der Anfangsphase vieles von dem um, was sich die Mannschaft vorgenommen hatte. Die Gastgeber suchten häufig den Weg in die Tiefe und erarbeiteten sich mehrere Chancen. In der 26. Minute traf Bittner zum 1:0. Schwicheldt blieb zunächst im Spiel. Trainer Benjamin Weiß sah die erste Phase dennoch klar zugunsten des Gegners: „Die ersten 25 Minuten waren zum Vergessen. Obwohl wir in den ersten 25 Minuten kein Gegentor bekommen haben, muss man vor dem Männerfußball, den Heeseberg spielt, den Hut ziehen.“

Nach der Pause wurde die Partie mit dem zweiten Heeseberger Treffer endgültig in Richtung der Gastgeber gelenkt. Scholz erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. Heeseberg baut Führung aus Sieben Minuten später traf Boltz zum 3:0, ehe Schrader in der 86. Minute den Endstand herstellte. Schiedsrichter der Begegnung war Großer aus Braunschweig.