Heeseberg setzt Ausrufezeichen gegen Hondelage

Der FC Heeseberg hat am 28. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig einen wichtigen Heimsieg gefeiert und den MTV Hondelage 1909 mit 3:0 bezwungen. Die Gastgeber verbesserten sich mit nun 36 Punkten auf Rang sechs, während Hondelage als Tabellenvierter bei 42 Punkten bleibt.
In einer zunächst ausgeglichenen Partie schlug Heeseberg innerhalb weniger Minuten entscheidend zu. Maushake traf zunächst in der 28. Minute zur Führung und legte nur eine Minute später das 2:0 nach. Kurz vor der Pause erhöhte Scholz (43.) auf 3:0 und stellte damit bereits früh die Weichen auf Heimsieg.
Trainer Christian Baethge sah seine Mannschaft taktisch gut vorbereitet: „Wir wussten, dass Hondelage natürlich eine super Mannschaft ist, die gerade mit ihren Vertikalpässen viel Druck ausübt.“ Seine Mannschaft habe jedoch „wenig zugelassen“ und sich „gerade in der ersten Halbzeit dann mit drei Toren belohnt“.
Diskussionen um Spielverlegung begleiten die Partie
Bereits im Vorfeld hatte es Diskussionen um eine mögliche Verlegung der Begegnung gegeben. Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz hatte öffentlich kritisiert, dass mehrere Vorschläge seines Vereins nicht umgesetzt worden seien. Baethge widersprach dieser Darstellung nach dem Spiel deutlich.
„Der Artikel vom Trainer von Hondelage ist so nicht richtig“, sagte der Heeseberger Coach. Aufgrund der eigenen Belastungssituation mit mehreren englischen Wochen und zahlreicher angeschlagener Spieler habe „überhaupt keine Möglichkeit bestanden“, die Partie zeitlich zu verschieben. Zudem sei das Spiel angesichts möglicher zusätzlicher Abstiegsplätze keineswegs bedeutungslos gewesen.
Sportlich kontrollierte Heeseberg die Begegnung nach der Pause weitgehend. Hondelage hatte zwar Ballbesitzphasen, kam jedoch kaum zu klaren Abschlüssen. „In der zweiten Halbzeit haben wir das richtig clever gespielt“, erklärte Baethge. „Wir haben wenig zugelassen, den Ball laufen lassen und immer wieder Nadelstiche gesetzt.“
Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz bewertete das Ergebnis dagegen als zu deutlich: „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Ich denke, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe waren.“ Entscheidend sei gewesen, dass Heeseberg die Fehler seines Teams konsequent bestraft habe. „Der letzte Pass zum Torabschluss hat uns gefehlt“, sagte Schindzielorz.
Mit dem zweiten Sieg in Folge setzt der FC Heeseberg seinen positiven Lauf fort und verschafft sich weiter Abstand zu den Abstiegsplätzen. Hondelage verpasst dagegen die Möglichkeit, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.