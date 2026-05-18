Heeseberg setzt Ausrufezeichen gegen Hondelage

Der FC Heeseberg hat am 28. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig einen wichtigen Heimsieg gefeiert und den MTV Hondelage 1909 mit 3:0 bezwungen. Die Gastgeber verbesserten sich mit nun 36 Punkten auf Rang sechs, während Hondelage als Tabellenvierter bei 42 Punkten bleibt. In einer zunächst ausgeglichenen Partie schlug Heeseberg innerhalb weniger Minuten entscheidend zu. Maushake traf zunächst in der 28. Minute zur Führung und legte nur eine Minute später das 2:0 nach. Kurz vor der Pause erhöhte Scholz (43.) auf 3:0 und stellte damit bereits früh die Weichen auf Heimsieg.

Trainer Christian Baethge sah seine Mannschaft taktisch gut vorbereitet: „Wir wussten, dass Hondelage natürlich eine super Mannschaft ist, die gerade mit ihren Vertikalpässen viel Druck ausübt.“ Seine Mannschaft habe jedoch „wenig zugelassen“ und sich „gerade in der ersten Halbzeit dann mit drei Toren belohnt“. Diskussionen um Spielverlegung begleiten die Partie Bereits im Vorfeld hatte es Diskussionen um eine mögliche Verlegung der Begegnung gegeben. Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz hatte öffentlich kritisiert, dass mehrere Vorschläge seines Vereins nicht umgesetzt worden seien. Baethge widersprach dieser Darstellung nach dem Spiel deutlich.