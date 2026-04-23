Heeseberg mit wichtigem Sieg: "Spielerisch war wenig möglich" 2:1 gegen Rautheim – Gastgeber verschaffen sich Luft im Tabellenkeller von red · Heute, 18:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der FC Heeseberg gewinnt das Nachholspiel gegen den FC SF Rautheim mit 2:1 und verbessert seine Ausgangslage im unteren Tabellenbereich. In einer umkämpften Partie entschieden frühe Tore die Begegnung.

Der FC Heeseberg hat das Nachholspiel des 24. Spieltags gegen den FC SF Rautheim mit 2:1 für sich entschieden. Vor heimischer Kulisse legte die Mannschaft früh den Grundstein für den Erfolg: Bereits in der 6. Minute brachte Romeike die Gastgeber in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Schrader (40.) auf 2:0. Rautheim, das mit 26 Punkten aus nun 22 Spielen weiterhin im unteren Tabellenbereich verbleibt, fand zunächst nur schwer Zugriff auf die Partie. Der Anschlusstreffer durch Salgmann in der Schlussminute (90.) kam zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben.