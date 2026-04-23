Heeseberg mit wichtigem Sieg: "Spielerisch war wenig möglich"

Der FC Heeseberg gewinnt das Nachholspiel gegen den FC SF Rautheim mit 2:1 und verbessert seine Ausgangslage im unteren Tabellenbereich. In einer umkämpften Partie entschieden frühe Tore die Begegnung.
Der FC Heeseberg hat das Nachholspiel des 24. Spieltags gegen den FC SF Rautheim mit 2:1 für sich entschieden. Vor heimischer Kulisse legte die Mannschaft früh den Grundstein für den Erfolg: Bereits in der 6. Minute brachte Romeike die Gastgeber in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Schrader (40.) auf 2:0.
Rautheim, das mit 26 Punkten aus nun 22 Spielen weiterhin im unteren Tabellenbereich verbleibt, fand zunächst nur schwer Zugriff auf die Partie. Der Anschlusstreffer durch Salgmann in der Schlussminute (90.) kam zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben.
Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend in die Hälfte der Gastgeber. Heeseberg, das nun auf 23 Punkte aus 19 Spielen kommt und sich auf Rang 12 verbessert, konzentrierte sich auf die Defensive und verteidigte den Vorsprung konsequent.
Trainer Christian Baethge ordnete die Partie entsprechend ein: „Schwierige Platzverhältnisse, tiefer Boden, viel Kampf, Leidenschaft und Einsatz. Spielerisch war wenig möglich.“ Entscheidend sei die erste Halbzeit gewesen: „Im Großen und Ganzen aber ein verdienter Sieg, da gerade in der ersten Halbzeit von uns mehr kam und wir immer wieder angelaufen sind.“
In der Schlussphase stand vor allem die Defensivarbeit im Fokus. „Die zweite Halbzeit wurde dann leidenschaftlich verteidigt und der Sieg über die Zeit gebracht“, sagte Baethge.