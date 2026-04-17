Heeseberg im Kellerduell unter Druck

Die Gastgeber gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Beim 3:1-Auswärtssieg gegen TSV Wipshausen präsentierte sich die Mannschaft effizient und stabil. Dieser Sieg verschaffte dem Team im engen Tabellenkeller etwas Luft und stärkte das Selbstvertrauen vor dem Heimspiel.

Wenn der Tabellen-14. FC Heeseberg am Sonntag den Tabellen-9. FC SF Rautheim empfängt, geht es für beide Mannschaften um wichtige Punkte im unteren Drittel der Liga. Heeseberg kommt auf 20 Zähler aus 18 Spielen und kämpft um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Rautheim liegt mit 26 Punkten aus 21 Partien zwar etwas komfortabler, befindet sich jedoch ebenfalls in einer anfälligen Tabellenregion.

Ganz anders die Situation beim FC SF Rautheim: Die Mannschaft musste sich zuletzt deutlich mit 2:6 gegen TSV Schwicheldt geschlagen geben. Die Defensive offenbarte dabei erhebliche Schwächen, die im Duell mit Heeseberg korrigiert werden müssen, um nicht weiter an Boden zu verlieren.

Torreiches Hinspiel als Referenz

Das Hinspiel im Herbst verlief spektakulär und endete mit einem 5:2-Erfolg für den FC Heeseberg. In einer offensiv geführten Begegnung nutzten die Heeseberger ihre Chancen konsequent und setzten sich verdient durch. Dieses Ergebnis könnte auch im Rückspiel eine Rolle spielen – sowohl als psychologischer Vorteil für die Gastgeber als auch als zusätzlicher Ansporn für die Gäste.

Angesichts der Tabellensituation besitzt die Partie richtungsweisenden Charakter. Heeseberg kann mit einem weiteren Sieg den Rückstand auf die Konkurrenz verkürzen und den Anschluss an das Mittelfeld herstellen. Rautheim hingegen benötigt Punkte, um sich dauerhaft von den Abstiegsrängen fernzuhalten.

In einem Duell zweier formschwankender Mannschaften dürfte daher vor allem die Tagesform entscheidend sein.