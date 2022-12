Justin Heekeren hat es von Veen bis in den Bundesliga-Kader des FC Schalke 04 geschafft. – Foto: IMAGO / Team 2

Heekerens Stammplatz-Chancen steigen Der Veener Justin Heekeren kam bei seinem Herzensverein Schalke 04 bislang nur in der Regionalliga-Reserve zum Einsatz. Dass ihm aber jüngst sein Bundesliga-Debüt in Aussicht gestellt wurde, überrascht Heekerens Jugendtrainer Simon Lutter nicht.

Die meisten Bundesligaprofis, die nicht für ihr Land bei der WM in Katar an den Start gegangen sind, haben ihren vorgezogenen Winterurlaub bereits hinter sich. Für die Lizenzspieler des FC Schalke 04 hat die Vorbereitung auf die Rückrunde schon am 1. Dezember begonnen. Justin Heekeren kam in den vergangenen vier Wochen noch nicht zur Ruhe. Im Gegenteil, er hat sogar einige Überstunden gemacht. So stand der 22-Jährige seit dem 18. November noch viermal für die Schalker U23-Mannschaft in der Regionalliga West zwischen den Pfosten. Bevor Heekeren die Weihnachtstage und den Jahreswechsel bei Familie und Freunden in der Heimat verbringen wird, stehen für den Schlussmann aus Veen, der im Sommer vom Viertligisten Rot-Weiß Oberhausen zum S04 wechselte und auch seinen Wohnsitz nach Gelsenkirchen verlegte, noch zwei Testspiele auf dem Programm - jeweils auswärts, zunächst am Samstag beim kroatischen Traditionsverein Hajduk Split sowie beim Drittligisten VfL Osnabrück (22. Dezember).

Bisher musste sich Heekeren beim Aufsteiger hinter der Hertha-Leihgabe Alexander Schwolow und Urgestein Ralf Fährmann einreihen. Doch nun könnte neue Bewegung in die Torwartfrage kommen. „Justin ist fußballerisch sehr gut. Ich will ihn in der Vorbereitung auf einem höheren Niveau sehen. Er kann vielleicht mal in große Fußstapfen treten – ob es im ersten Spiel 2023 gegen Frankfurt ist oder später, werden wir sehen“, sagte S04-Trainer Thomas Reis jüngst den Zeitungen der Funke Mediengruppe und ließ damit etwas Luft für Interpretationsspielraum. Bahnt sich durch die mutmachende Reis-Aussage eine zeitnahe Überraschung an und könnte Justin Heekeren seinem großen Ziel, perspektivisch zur Schalker Nummer eins aufzusteigen, einen Schritt nähergekommen sein? „Definitiv“, findet Simon Lutter, der Heekeren in der E- und D-Jugend bei seinem Heimatverein Borussia Veen trainierte, ehe es ihn vom SSV Lüttingen ins Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach und später über RWO zu den Königsblauen führte. „Schwolow und Fährmann haben nicht überzeugt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in der aktuellen Situation eine realistische Chance hat. Im Falle eines Abstiegs wären die Möglichkeiten vielleicht noch größer“, sagt Lutter. Doch davon möchte beim Tabellenletzten aus dem Ruhrgebiet noch niemand sprechen. Seit dem Trainerwechsel von Frank Kramer zu Thomas Reis ist bei den „Knappen“ ein Aufschwung zu erkennen. Kurz danach hat Lutter seinen ehemaligen Jugendspieler auch das letzte Mal getroffen. Der Veener Jugendobmann wohnt direkt hinter Heekerens Elternhaus und steht weiterhin mit ihm in Kontakt. „Justin hat in der U23 positive Leistungen gezeigt. Natürlich ist seine Spielweise auch riskant“, so Lutter. Eben von diesem Risiko soll Thomas Reis angetan sein.