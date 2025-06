Heekeren stellt sich auf Schalke der Herausforderung

Nach der Wadenverletzung von Loris Karius war Justin Heekeren in der Schlussphase der vergangenen Zweitliga-Saison wieder die Nummer eins im Tor des FC Schalke 04 – zumindest in den letzten sieben Spielen. Doch sowohl für den Verein als auch für den Keeper aus Alpen-Veen war es eine Spielzeit zum Vergessen.

Heekeren musste zuletzt einiges einstecken: Neben Unsicherheiten auf dem Platz sah er sich vor allem in den sozialen Medien massiver Fan-Kritik ausgesetzt. In einem TV-Interview ließ der gebürtige Xantener seinem Frust freien Lauf. Den Sommer nutzte er zur Erholung: Gemeinsam mit seiner Freundin Leonie verbrachte er seinen Urlaub an der Costa Blanca und sammelte neue Kraft in der Sonne Nordspaniens.

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, der 24-Jährige könne den Verein im Sommer nach drei Jahren verlassen. Doch trotz der schwierigen Situation hat sich Heekeren entschieden, die Rolle als Ersatztorhüter anzunehmen und sich der neuen Herausforderung zu stellen – vorerst von der Bank aus. Am Samstag starteten die Schalker in die Sommervorbereitung. Heekerens Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2026.