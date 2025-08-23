Heede hadert: Viermal Alu und ein verschossener Elfer

Bereits nach sieben Minuten sorgte Henk-Darwin Gröninger für die Führung. Nach feiner Vorarbeit von Luis Lübbers blieb der Stürmer eiskalt und schob ein. Der Angreifer legte in der 19. Minute nach: Ein Fehlpass im Heeder Aufbauspiel landete direkt bei Gröninger, der den Torwart umkurvte und zum 0:2 einschob.

Der FC Wesuwe hat beim SV Rot-Weiß Heede einen knappen, aber verdienten 3:2-Erfolg gefeiert. Die Gäste legten den Grundstein für den Sieg früh, ehe Heede trotz eines späten Treffers nicht mehr zum Ausgleich kam.

Heede fand erst nach einer halben Stunde ins Spiel und verkürzte durch Christoph Andrees, der einen Abpraller resolut zum 1:2 nutzte (34.). Noch vor der Pause hätten beide Teams erhöhen können, vergaben aber ihre Chancen.

Kurz nach Wiederanpfiff stellte Marco Feringa auf 1:3. Nachdem zunächst Lübbers und er selbst gescheitert waren, setzte er den Nachschuss ins Netz (52.). Heede blieb im Anschluss zwar bemüht, scheiterte aber mehrfach am Aluminium Andrees traf gleich drei Mal Pfosten oder Latte.

Die große Chance zur Wende bot sich in der 84. Minute: Nach einem Foulelfmeter trat Jens Dettmer an, doch Wesuwe-Keeper Fabian Brinkmann parierte stark und hielt die Zwei-Tore-Führung fest.

Spannung kam erst in der Nachspielzeit auf. Der eingewechselte Timon Lübbers köpfte nach einem Freistoß zum 2:3 ein (90.), doch die Zeit reichte nicht mehr.

Wesuwe feierte am Ende dank des Doppelpackers Gröninger und der Nervenstärke Brinkmanns einen Auswärtssieg, während Heede haderte: viermal Aluminium, ein vergebener Strafstoß und zu viele Nachlässigkeiten in der Defensive.

Fazit: Ein Spiel mit packenden Szenen, zahlreichen Aluminiumtreffern und einem dramatischen Finale, alle Höhepunkte zum Nachlesen gab es im Liveticker auf FuPa.