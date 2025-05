Hedendorf/Neukloster und Agathenburg/Dollern steigen auf

Die SG Lühe III hatte am Wochenende die große Chance, noch einmal an das Führungsduo oder zumindest an den Zweiten heranzukommen. Das hat sich mit dem 0:3 im direkten Duell gegen Agathenburg/Dollern II, erledigt. Die Aufsteiger stehen somit fest. Die vierte zweistellige Pleite gab es für den FC Wischhafen/Dornbusch III mit 0:10 beim TuS Jork II. Die Kehdinger liegen weiter drei Punkte vor Schlusslicht TSV Großenwörden II, der sich in Schwinge mit 0:2 die 17. Niederlage im 19. Saisonspiel abholte. Tipp: Der TSV wird die Saison als schlechteste Herrenfußballmannschaft im Landkreis abschließen.

Im Kampf um Platz 4 hat der FC Mulsum/Kutenholz III einen weiteren Sieg eingefahren und die SG Freiburg/Oederquart II mit 3:1 besiegt. Der FC liegt weiter knapp vor Jork und Deinste (1:4 gegen Hedendorf/Neukloster).