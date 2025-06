Hedendorf/Neukloster sichert sich den Titel

Beim Zweikampf um die Meisterschaft ließen die VSV Hedendorf/Neukloster IV keine Zweifel mehr aufkommen, gewannen deutlich gegen den TuS Eiche Bargstedt II mit 5:1, mussten den Sieg allerdings teuer erkaufen, da sich ein VSV-Spieler das Bein brach. Verfolger SV Agathenburg/Dollern II erledigte seine Hausaufgaben, siegte in Kutenholz 4:1. Letztlich fehlten 8 Tore für den Titel. Schlusslicht Großenwörden zeigte zum Abschluss in Deinste nochmal eine ordentliche Leistung, verlor erst kurz vor dem Ende knapp mit 1:2. Mit einem Sieg hätte der TSV den letzten Platz an den FC Wischhafen/Dornbusch III abgegeben, der in Schwinge 0:3 verlor.

Torschützenkönig wurde Lühes Claas Struwe mit 29 Treffern, vor Bargstedts Kilian Kück, der 21-mal traf.