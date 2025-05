Hedendorf/Neukloster schlägt Lüneburg, Bassen nochmal siegreich

Ahlerstedt/Ottendorf II erwischte in Böhme einen Blitzstart und ging bereits in der 3. Minute durch Isabell Egloff in Führung. Danach entwickelte sich ein Offensivfeuerwerk der Gäste: Luisa Blanken (31.), Lea-Sophie Höft (34.) und Rieke Meyer per Strafstoß (53.) erhöhten schnell auf 0:4. Mirja Lemmermann traf nach ihrer Einwechslung zum 0:5 (63.). Doch Böhme steckte nicht auf: Bianca Marquard (66.) und Wiebke Suhr (69., Foulelfmeter) sorgten zumindest für kosmetische Ergebniskorrektur. Böhmes Sieglos-Serie hält weiterhin an.