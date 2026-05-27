„Hedendorf/Neukloster – meine sportliche Heimat“ „Drei Fragen an ...“: Christopher Gorgs von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Christopher Gorgs – Foto: Rolf Schmietow

Christopher Gorgs spielte mit der Herren Ü30 der Vereinigten Sportvereine Hedendorf/Neukloster eine grandiose Herbstrunde. In der Meisterrunde läuft es derzeit noch nicht so gut. Die Laufbahn als Herrenspieler verlief ebenfalls sehr gut, über 50 Einsätze in der Landesliga und etwa 270 Einsätze in der Bezirksliga.

Bereits 2024, mit gerade mal 33 Jahren, bist du in die VSV-Herren Ü30 gewechselt. Warum so früh?

Früh ist ja relativ nach knapp 13 Jahren Erste Herren. Ich hatte das Glück, von schweren Verletzungen verschont zu bleiben und das Ende selber zu wählen. Mit der Geburt unseres Sohnes haben sich die Prioritäten deutlich geändert und der zeitliche Aufwand, den man auch in der Bezirksliga betreibt, war für mich einfach zu hoch. Die Anstoßzeiten in der Ü30 passen da deutlich besser, und somit bleibt genug Zeit für die kleine Familie. Du hast einen schönen Spitznamen bei FuPa: „Goggel“. Wie kam es dazu?

Wie genau es dazu kam, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen ;-). Den Spitznamen habe ich ungefähr mit 17-18 bekommen, ein Kumpel fing damit an, und irgendwie hat er sich speziell beim Fußball durchgesetzt. Du hast beim TuS Harsefeld und dem VSV Hedendorf/Neukloster gespielt. Was waren die größten Erfolge?