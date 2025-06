Hedendorf/Neukloster holt sich Platz 3 zum Abschied

Der VfL Güldenstern Stade III startete in beiden Halbzeiten ganz ordentlich. "Es war eigentlich wie über die gesamte Saison hinweg. Phasenweise konnten wir mithalten, aber insgesamt reichte es einfach nicht", sagte ein immer wieder positiver Stader Co-Spielertrainer Alexander Hettich, der das Team in der 2. Kreisklasse als Trainer übernimmt. Immerhin verhinderte der VfL die 100 Gegentore. Bei 21 Niederlagen in 26 Begegnungen wäre es eigentlich normal gewesen, die Saison dreistellig zu beenden. Das zeigt aber deutlich, dass sich die Stader nur selten haben abschießen lassen.

Letzter gegen den Dritten

Die Gäste waren insgesamt deutlich überlegen, spielten die Tore meistens leicht, aber auch gut heraus. "Der Hedendorfer Sieg war schon hochverdient. Man sah, dass der Letzte gegen den Dritten spielte. Das war schon alles o.k. so, wie es gelaufen ist", so Alexander Hettich. Während es für Stade eine Klasse tiefer geht, dürfte ein Großteil der VSV III-Mannschaft in der kommenden Saison in der Kreisliga auflaufen. Der Plan ist, die Dritte abzumelden, sodass sie nach acht erfolgreichen Jahren nicht mehr in der 1. Kreisklasse antritt. Ein herber Verlust für die Klasse.

Schiedsrichter: Christian Peters (Goch) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Lio Winkel (22.), 0:2 Lio Winkel (34.), 0:3 Jan-Hendrik Peters (58.), 0:4 Maik Stöppeler (75.), 0:5 Mika Haßelmann (82.), 0:6 Yannick Quadt (87.), 0:7 Mika Haßelmann (89.)