Hedendorf/Neukloster holt sich den Dreier 1. Kreisklasse: Handelfmeter entscheidet Abstiegsduell gegen den Schwinger SC

Zunächst tat sich sehr wenig im Spiel der beiden Tabellennachbarn, keine zwingenden Aktionen. „Unsere Leistung im ersten Durchgang war grottenschlecht. Der Handelfmeter, der letztlich die Partie entschied, war in meinen Augen zweifelhaft“, meinte Schwinges Coach Günter Schultka. Hendrik-Lennard Mundt bekam eine Flanke von Yannick Quadt aus etwa einem Meter an den Arm. Mit dem Pausenpfiff muss Malik Jaidi das 2:0 machen, doch er scheiterte am glänzend reagierenden Kevin Hellwege. In der Halbzeit stellten die Gäste um, brachten mit Mirlind Muli und Viktor Wulf zwei offensive Leute. „Dadurch bekamen wir im Mittelfeld mehr Zugriff. Die Chancen mehrten sich. Während die Gastgeber einige Konter schlecht zu Ende spielten, vergab Niko Hause per Kopf und Viktor Wulfs Bogenlampe flog nur knapp am Kasten von Lukas Jung vorbei. „Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel, das keinen Sieger verdient gehabt hätte“, so Schultka. Die größte Gelegenheit der Hedendorfer vergab im zweiten Abschnitt kurz vor dem Ende Mika Haßelmann. Am Ende aber drei wichtige Zähler für die Hausherren. Für die VSV geht es am nächsten Spieltag in Ottensen beim Schlusslicht weiter, Schwinge steht ebenfalls vor einem Sechs-Punkte-Spiel, wenn der MTV Hammah II zu Gast ist.

Schiedsrichter: Tom-Lucas Grube - Zuschauer: -

Tore: 1:0 Torben Hildebrandt (31. Handelfmeter)