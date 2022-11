Hedendorfer wollen ersten Heimsieg feiern

Hedendorf. Die VSV Hedendorf/Neukloster sind Tabellenletzter der Fußball-Landesliga Lüneburg. Mit Aufsteiger RW Cuxhaven kommt nun ein vermeintlich schlagbarer Mitabstiegskandidat an die Feldstraße (So., 14 Uhr). Die Hedendorfer wollen den ersten Heimsieg.

Björn Stobbe kann auf eine zwölfjährige, durchaus erfolgreiche Trainerlaufbahn zurückblicken. 2010 wurde er Cheftrainer bei seinem Heimatverein VSV Hedendorf/Neukloster, 2015 versuchte er sich kurz als Co-Trainer beim TuS Harsefeld, danach führte er die zweite Mannschaft des ASC Cranz-Estebrügge in die Kreisliga und etablierte in drei Jahren beim TSV Apensen die Mannschaft endgültig in der Bezirksliga. 2021 ging es zurück zum Heimatverein, der Klassenerhalt in der Landesliga gelang in der vergangenen Saison in der Abstiegsrunde problemlos.

Und jetzt? "Es gibt keine Zeit zum Verschnaufen", sagt der 47-Jährige, "so brutal habe ich das als Trainer noch nie erlebt." Er denke von Spiel zu Spiel, von Training zu Training, setze sich selbst unter Druck.

Personelle Probleme in der Defensive

Stobbe und die Mannschaft haben dabei Probleme zu lösen, die ein potenzieller Abstiegskandidat wie die VSV Hedendorf/Neukloster in einer so schwierigen Liga nicht haben sollte. "Ich spreche immer vom klassischen Amateurrucksack, den man als Trainer zu tragen hat", sagt Stobbe, in der Landesliga wiegt dieser aber derzeit zu schwer.