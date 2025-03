Hedendorfer Torschütze feierte nach anderthalb Jahren Comeback

Mirco Detje – Foto: Rolf Schmietow

Beim Hedendorfer Sieg wurde ein ganz besonderes Comeback gefeiert. Lühe gewinnt ein Spiel auf Augenhöhe in Stade. Und der BSV gibt seine Aufstiegshoffnungen auf.

Die VSV übernahmen die Spielkontrolle, Wischhafen lauerte auf Konter. Hedendorfs Trainer Torben Hildebrandt attestierte seinem Schützling Jannes Dammann die beste Leistung im Herrenbereich, die Geschichte des Spiels schrieb aber letztlich Joker Mirco Detje, der nach anderthalb Jahren Verletzungspause aufgrund zweier Achillessehnenrisse bei seinem Comeback direkt für die Entscheidung sorgte. „Ein sehr geiler Moment für ihn und auch uns als Mannschaft“, so Coach Hildebrandt.

Tore: 1:0 (28.) Sandleben, 2:0 (81.) Detje.





Spieltext Stade II - SG Lühe

In einem temporeichen Kreisliga-Spiel fing sich Stade die beiden Gegentore aus Standardsituationen. Als Torschütze Bennet Wittig in der Schlussphase für eine Notbremse die Rote Karte sah (88.), kam der Anschluss der Hausherren zu spät, um noch Zählbares zu erbeuten. „Es war ein Duell auf Augenhöhe“, sagt VfL-Coach Christoph Stahn. „Es hätte in beide Richtungen gehen können, ist aber leider nicht auf unsere Seite gefallen.“

Tore: 0:1 (15.) Wittig, 0:2 (60., FE) Scheffler, 1:2 (90.+3) Hartmann.





Kreisliga 2 Hamburg