Hedendorfer Nico Marx trifft zweimal gegen Ex-Club

Bis 2016 war der inzwischen 36-jährige Angreifer für die Nordkehdinger im Einsatz. Sein Treffer zum 1:0 bereits nach fünf Minuten ebnete seiner Mannschaft den Weg zu einem Sieg. "Bei bestem Fußballwetter konnte meine Mannschaft das umsetzen, was ich von ihr gefordert hatte", freute sich VSV-Trainer Frank Dorenz, der in der kommenden Saison das zweite VSV-Team übernimmt. Nachdem der lange verletzte Lars Renken schon das 1:0 vorbereitete, legte er auch für das 2:0 durch Till Moritz Dohse auf. "Lars spielte eine überragende erste Halbzeit", so Dorenz.

Gäste kommen zurück

Nach knapp einer halben Stunde gelang Tjark Giese der Anschlusstreffer. "Danach hatten die Freiburger ein oder zwei gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Wir fingen uns dann aber wieder und sorgten frühzeitig für die Entscheidung und einen hohen Sieg", sagte der VSV-Coach. In beiden Mannschaften fehlten wichtige Spieler, was die Hausherren besser kompensieren konnten. "Ich hoffe, dass kurz vor dem Saisonende bei uns der Knoten zuhause geplatzt ist", so Dorenz. Die Nordkehdinger müssen weiterhin um den Klassenverbleib zittern.

Schiedsrichter: Andreas Krummrei

Tore: 1:0 Nico Marx (5.), 2:0 Till Moritz Dohse (17.), 2:1 Tjark Giese (25.), 3:1 Nico Marx (50.), 4:1 Lio Winkel (63.), 5:1 Yannick Quadt (75.)