Sören Hüttmann brachte Hedendorf in Führung. Für einen Sieg gereicht hat es nicht. Foto: Schmietow
Sören Hüttmann brachte Hedendorf in Führung. Für einen Sieg gereicht hat es nicht. Foto: Schmietow

Hedendorf verpasst den Sprung auf Platz drei - Deinste formstark

Bezirksliga Lüneburg 4: Der 15. Spieltag im Überblick

In der Fußball Bezirksliga Lüneburg 4 bestraft Cuxhaven die A/O-Fehler. Deinstes Joker Justin Peters sticht. So lief der Spieltag.

Heute, 14:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
4
1
Abpfiff

Mit seinen ersten drei Saisontoren schießt Joker Justin Peters formstarke Deinster spät zum zweiten Sieg in Folge. Damit zieht der DSV die Hälfte der Bezirksliga Lüneburg 4 mit in den Abstiegskampf.

Tore: 0:1 (18.) Lehmkuhl, 1:1 (50.) Forot, 2:1 (67.), 3:1 (90.+1) und 4:1 (90.+3) alle Peters.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
Abgesagt

Gestern, 14:15 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
0
5
Abpfiff
+Video

Cuxhavens Ex-Regionalliga-Sturmhüne Luca Mittelstädt bestrafte die individuellen Fehler der Ahlerstedter eiskalt. „Es war kein 5:0-Spiel“, sagt A/O-Trainer Moris Kaiser. „Nach der Pause wollten wir unser Gesicht wahren und das haben wir dann geschafft.“

Tore: 0:1 (17.), 0:2 (23.), 0:3 (37.) und 0:4 (45.+1) alle Mittelstädt, 0:5 (45.+1) Schepergerdes.

Heute, 15:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
2
3
Abpfiff

Zwei Führungen reichen den VSV nicht, um am Ende Zählbares an der Feldstraße zu behalten. Damit verpasst Hedendorf den Sprung auf den dritten Platz.

Tore: 1:0 (36.) Hüttmann, 1:1 (42.) Behling, 2:1 (64.) Ehrenberg, 2:2 (73., ET) Schuldt, 2:3 (86.) Klawitter.

Heute, 11:30 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
0
2
Abpfiff
Einen ruhenden Ball und einen Distanzschuss nutzten die Gäste, um D/A III eine ernüchternde Heimpleite beizubringen. „Wir konnten nicht an den guten letzten Wochen anknüpfen“, sagt Trainer Henrik Licht. „Stotel hat es mehr gewollt und war zielstrebiger.“

Tore: 0:1 (73.) Stauß, 0:2 (74.) Solle-Kreikenbohm.

Heute, 14:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
MTV Hammah
MTV HammahHammah
2
2

Ein Remis, zwei Betrachtungsweisen: Während Apensen zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen bleibt, wartet Hammah über den gleichen Zeitraum nun schon auf einen Dreier.

Tore: 1:0 (4.) Steffens, 1:1 (10.) Meyer, 1:2 (70.) Duwe, 2:2 (75.) Steffens.

