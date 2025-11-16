Hedendorf verpasst den Sprung auf Platz drei - Deinste formstark

In der Fußball Bezirksliga Lüneburg 4 bestraft Cuxhaven die A/O-Fehler. Deinstes Joker Justin Peters sticht. So lief der Spieltag.
Mit seinen ersten drei Saisontoren schießt Joker Justin Peters formstarke Deinster spät zum zweiten Sieg in Folge. Damit zieht der DSV die Hälfte der Bezirksliga Lüneburg 4 mit in den Abstiegskampf.
Tore: 0:1 (18.) Lehmkuhl, 1:1 (50.) Forot, 2:1 (67.), 3:1 (90.+1) und 4:1 (90.+3) alle Peters.
Cuxhavens Ex-Regionalliga-Sturmhüne Luca Mittelstädt bestrafte die individuellen Fehler der Ahlerstedter eiskalt. „Es war kein 5:0-Spiel“, sagt A/O-Trainer Moris Kaiser. „Nach der Pause wollten wir unser Gesicht wahren und das haben wir dann geschafft.“
Tore: 0:1 (17.), 0:2 (23.), 0:3 (37.) und 0:4 (45.+1) alle Mittelstädt, 0:5 (45.+1) Schepergerdes.
Zwei Führungen reichen den VSV nicht, um am Ende Zählbares an der Feldstraße zu behalten. Damit verpasst Hedendorf den Sprung auf den dritten Platz.
Tore: 1:0 (36.) Hüttmann, 1:1 (42.) Behling, 2:1 (64.) Ehrenberg, 2:2 (73., ET) Schuldt, 2:3 (86.) Klawitter.
Tore: 0:1 (73.) Stauß, 0:2 (74.) Solle-Kreikenbohm.
Ein Remis, zwei Betrachtungsweisen: Während Apensen zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen bleibt, wartet Hammah über den gleichen Zeitraum nun schon auf einen Dreier.
Tore: 1:0 (4.) Steffens, 1:1 (10.) Meyer, 1:2 (70.) Duwe, 2:2 (75.) Steffens.