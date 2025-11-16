Hedendorf verpasst den Sprung auf Platz drei - Deinste formstark

In der Fußball Bezirksliga Lüneburg 4 bestraft Cuxhaven die A/O-Fehler. Deinstes Joker Justin Peters sticht. So lief der Spieltag.

Mit seinen ersten drei Saisontoren schießt Joker Justin Peters formstarke Deinster spät zum zweiten Sieg in Folge. Damit zieht der DSV die Hälfte der Bezirksliga Lüneburg 4 mit in den Abstiegskampf.

Cuxhavens Ex-Regionalliga-Sturmhüne Luca Mittelstädt bestrafte die individuellen Fehler der Ahlerstedter eiskalt. „Es war kein 5:0-Spiel“, sagt A/O-Trainer Moris Kaiser. „Nach der Pause wollten wir unser Gesicht wahren und das haben wir dann geschafft.“

Zwei Führungen reichen den VSV nicht, um am Ende Zählbares an der Feldstraße zu behalten. Damit verpasst Hedendorf den Sprung auf den dritten Platz. Tore: 1:0 (36.) Hüttmann, 1:1 (42.) Behling, 2:1 (64.) Ehrenberg, 2:2 (73., ET) Schuldt, 2:3 (86.) Klawitter.

Einen ruhenden Ball und einen Distanzschuss nutzten die Gäste, um D/A III eine ernüchternde Heimpleite beizubringen. „Wir konnten nicht an den guten letzten Wochen anknüpfen“, sagt Trainer Henrik Licht. „Stotel hat es mehr gewollt und war zielstrebiger.“ Tore: 0:1 (73.) Stauß, 0:2 (74.) Solle-Kreikenbohm.