 2026-04-23T13:43:33.969Z

Spielbericht

Hedendorf stoppt personell angeschlagen den Negativlauf

Pflichtsieg für A/O

von Tageblatt · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der FC O/O und die VSV haben wichtige Siege geholt.
Der FC O/O und die VSV haben wichtige Siege geholt. – Foto: Rolf Schmietow

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Frauen Landesliga
Fr.-Oberliga NS West
Ahlerstedt/O II
TSV Apensen
FC Oste/Old.

Oberligist A/O erarbeitet sich einen Pflichtsieg. In der Landesliga endet für den Tabellenführer Apensen eine Serie, die VSV atmen mal wieder auf.

Gestern, 12:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
ATSV Scharmbeckstotel
ATSV ScharmbeckstotelATSV Schasto
1
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Abpfiff

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf meistert ihre Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht und bewahrt sich alle Möglichkeiten, sich in der Tabelle noch weiter vorzuarbeiten. Nach einem Chipball von Leonie Ratje erzielte Freyke Rexin den einzigen Treffer des Nachmittags.

„Scharmbeckstotel war kämpferisch da, hat den Ball gut laufengelassen und ist nicht wie ein Tabellenletzter aufgetreten“, resümiert A/O-Trainer Benjamin Saul. „Wir haben uns schwergetan, am Ende aber die drei Punkte bekommen, die wir haben wollten.“

Tor: 1:0 (43.) Rexin.

Sa., 25.04.2026, 16:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
0
0
Abpfiff

Die SV A/O sah sich als das spielaktivere Team, vermisste aber die eigene Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. „Die Kaltschnäuzigkeit vorne fehlt uns momentan und das ist der nächste Schritt, den wir lernen müssen“, sagt Trainer Joachim Höft. „Insgesamt war es ein Unentschieden-Spiel, bei dem wir dann mit dem Punkt zufrieden sind.“

Für Apensen geht wiederum eine Serie von acht Siegen am Stück zu Ende. „Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware“, räumte TSV-Coach Harald Zerwas ein, dessen Team vorerst an der Landesliga-Spitze bleibt. „Beide Mannschaften haben kämpferisch alles gegeben – ich bin mit dem einen Zähler zufrieden.“

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
Eintracht Elbmarsch
Eintracht ElbmarschE. Elbmarsch
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
0
2
Abpfiff
Die VSV stoppen nach fünf Pleiten am Stück den Negativtrend und schieben sich an der Elbmarsch vorbei zurück ans rettende Ufer. „Wir haben einen wichtigen Befreiungsschlag gesetzt“, freut sich Trainerin Alina Schuldt, die aufgrund andauernder Personalsorgen selbst auf dem Platz stand. „Es war kein schönes Spiel, aber heute ging es nur um Punkte – auf dem Erfolgserlebnis wollen wir aufbauen.“ Tore: 0:1 (12.) Werda, 0:2 (30.) Hennings.

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
SG Wohnste/Holvede/Ippensen
SG Wohnste/Holvede/IppensenSG Wohnste/Holvede/Ippensen
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
0
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Abpfiff

Der FC Oste/Oldendorf hat die gewünschte Antwort auf die vergangenen Leistungen geliefert. „Die Einstellung hat mir gefallen und es war ein klares Zeichen im Vergleich zu den letzten beiden Spielen“, freut sich Trainer Maik Ratje. „Das Haar in der Suppe ist nur, dass wir es spannender gemacht haben als nötig – am Ende gehen wir aber als verdienter Sieger vom Platz.“

Sarah Hildebrandt hatte nach einer Flanke im Gewühl wuchtig vollstreckt (49.), Laura Hellwege machte in der Folge eines Eckballs den Deckel in der Nachspielzeit drauf (90.+3). Tore: 0:1 (49.) Hildebrandt, 0:2 (90.+3) Hellwege.