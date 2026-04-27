Hedendorf stoppt personell angeschlagen den Negativlauf

Der FC O/O und die VSV haben wichtige Siege geholt. – Foto: Rolf Schmietow

Oberligist A/O erarbeitet sich einen Pflichtsieg. In der Landesliga endet für den Tabellenführer Apensen eine Serie, die VSV atmen mal wieder auf.

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf meistert ihre Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht und bewahrt sich alle Möglichkeiten, sich in der Tabelle noch weiter vorzuarbeiten. Nach einem Chipball von Leonie Ratje erzielte Freyke Rexin den einzigen Treffer des Nachmittags.

„Scharmbeckstotel war kämpferisch da, hat den Ball gut laufengelassen und ist nicht wie ein Tabellenletzter aufgetreten“, resümiert A/O-Trainer Benjamin Saul. „Wir haben uns schwergetan, am Ende aber die drei Punkte bekommen, die wir haben wollten.“ Tor: 1:0 (43.) Rexin.

Die SV A/O sah sich als das spielaktivere Team, vermisste aber die eigene Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. „Die Kaltschnäuzigkeit vorne fehlt uns momentan und das ist der nächste Schritt, den wir lernen müssen“, sagt Trainer Joachim Höft. „Insgesamt war es ein Unentschieden-Spiel, bei dem wir dann mit dem Punkt zufrieden sind.“ Für Apensen geht wiederum eine Serie von acht Siegen am Stück zu Ende. „Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware“, räumte TSV-Coach Harald Zerwas ein, dessen Team vorerst an der Landesliga-Spitze bleibt. „Beide Mannschaften haben kämpferisch alles gegeben – ich bin mit dem einen Zähler zufrieden.“

Die VSV stoppen nach fünf Pleiten am Stück den Negativtrend und schieben sich an der Elbmarsch vorbei zurück ans rettende Ufer. „Wir haben einen wichtigen Befreiungsschlag gesetzt“, freut sich Trainerin Alina Schuldt, die aufgrund andauernder Personalsorgen selbst auf dem Platz stand. „Es war kein schönes Spiel, aber heute ging es nur um Punkte – auf dem Erfolgserlebnis wollen wir aufbauen.“ Tore: 0:1 (12.) Werda, 0:2 (30.) Hennings.