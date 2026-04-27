Hedendorf stoppt personell angeschlagen den Negativlauf

Oberligist A/O erarbeitet sich einen Pflichtsieg. In der Landesliga endet für den Tabellenführer Apensen eine Serie, die VSV atmen mal wieder auf.
Die SV Ahlerstedt/Ottendorf meistert ihre Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht und bewahrt sich alle Möglichkeiten, sich in der Tabelle noch weiter vorzuarbeiten. Nach einem Chipball von Leonie Ratje erzielte Freyke Rexin den einzigen Treffer des Nachmittags.
„Scharmbeckstotel war kämpferisch da, hat den Ball gut laufengelassen und ist nicht wie ein Tabellenletzter aufgetreten“, resümiert A/O-Trainer Benjamin Saul. „Wir haben uns schwergetan, am Ende aber die drei Punkte bekommen, die wir haben wollten.“
Tor: 1:0 (43.) Rexin.
Die SV A/O sah sich als das spielaktivere Team, vermisste aber die eigene Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. „Die Kaltschnäuzigkeit vorne fehlt uns momentan und das ist der nächste Schritt, den wir lernen müssen“, sagt Trainer Joachim Höft. „Insgesamt war es ein Unentschieden-Spiel, bei dem wir dann mit dem Punkt zufrieden sind.“
Für Apensen geht wiederum eine Serie von acht Siegen am Stück zu Ende. „Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware“, räumte TSV-Coach Harald Zerwas ein, dessen Team vorerst an der Landesliga-Spitze bleibt. „Beide Mannschaften haben kämpferisch alles gegeben – ich bin mit dem einen Zähler zufrieden.“
Der FC Oste/Oldendorf hat die gewünschte Antwort auf die vergangenen Leistungen geliefert. „Die Einstellung hat mir gefallen und es war ein klares Zeichen im Vergleich zu den letzten beiden Spielen“, freut sich Trainer Maik Ratje. „Das Haar in der Suppe ist nur, dass wir es spannender gemacht haben als nötig – am Ende gehen wir aber als verdienter Sieger vom Platz.“
Sarah Hildebrandt hatte nach einer Flanke im Gewühl wuchtig vollstreckt (49.), Laura Hellwege machte in der Folge eines Eckballs den Deckel in der Nachspielzeit drauf (90.+3). Tore: 0:1 (49.) Hildebrandt, 0:2 (90.+3) Hellwege.