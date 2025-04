Hedendorf schlägt zu: Nächster Leistungsträger verlässt Immenbeck

Die VSV Hedendorf/Neukloster haben nämlich Torjäger Nelson Eberstein von einem Wechsel an die Feldstraße überzeugt. Der 22-Jährige erzielte in seinen bisherigen 75 Bezirksliga-Spielen für die Eintracht 23 Treffer und legte zwölf weitere vor. In der aktuellen Runde ist der Linksfuß nach Teamkollege Nils Barrasch der Top-Scorer (5/3) seiner Mannschaft.

Die Immenbecker belegen derzeit den vorletzten Platz in der Bezirksliga Lüneburg und haben nur noch Außenseiterchancen auf den Klassenerhalt. Immerhin beträgt der Rückstand der Buxtehuder auf das rettende Ufer immerhin acht Zähler, auch wenn sie noch ein Nachholspiel gegenüber dem TSV Geversdorf in der Hinterhand haben.