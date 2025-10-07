Hedendorf gewinnt nach Flutlicht-Panne - O/O souverän im Viertefinale

A/O II fliegt aus dem Bezirkspokal, Hedendorf nutzt die zweite Chance - und O/O stürmt mit einem Schützenfest in die nächste Runde.
Weil beim ersten Versuch Ende August das Flutlicht in Osterholz ausfiel, mussten die VSV-Frauen noch in der ersten Pokalrunde ran - und setzten sich nun mit 2:1 durch. Zunächst ging der VSK Osterholz-Scharmbeck in Führung, ehe sich ein ausgeglichenes Spiel entwickelte. „Der VSK hätte genauso gut als Sieger vom Platz gehen können“, sagte VSV-Trainerin Alina Schuldt. Im Achtelfinale reist Hedendorf am 16. Oktober zum Bezirksligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn. Tore: 1:0 (6.) Noll, 1:1 (36.) Hennings, 1:2 (67., ET) Suckert.
Ritterhude konterte Bezirksligist A/O eiskalt aus, sodass die Pokalreise im Achtelfinale endete. „Jeder Schuss war heute drin“, so Trainer Joachim Höft. Tore: 1:0 (29.) Gaas, 2:0 (39.) Mosel, 3:0 (45.) Abend, 3:1 (53.) Lühder, 4:1 (54.) Abend, 5:1 (60.), 6:1 (78.), 7:1 (90.) alle Suhr.
O/O löst das Viertelfinal-Ticket ohne große Mühe. „Wir haben den Ball wirklich gut laufen lassen“, lobte Trainer Maik Ratje. „Es war über 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor.“ Außerdem konnte sein Team vor dem schweren Landesliga-Spiel in Jeddingen ein wenig mit den Kräften haushalten. Tore: 0:1 (5.), 0:2 (8.) beide Seba, 0:3 (16.) Rinka, 0:4 (21.) Seba, 0:5 (26.) Hellwege, 0:6 (37.) Rinka, 0:7 (45.+1) Seba, 0:8 (66.) Keitsch, 0:9 (81.) Hildebrandt, 0:10 (87.) Hellwege. (stu)