Hedendorf gewinnt nach Flutlicht-Panne - O/O souverän im Viertefinale

– Foto: Schmietow

A/O II fliegt aus dem Bezirkspokal, Hedendorf nutzt die zweite Chance - und O/O stürmt mit einem Schützenfest in die nächste Runde.

Weil beim ersten Versuch Ende August das Flutlicht in Osterholz ausfiel, mussten die VSV-Frauen noch in der ersten Pokalrunde ran - und setzten sich nun mit 2:1 durch. Zunächst ging der VSK Osterholz-Scharmbeck in Führung, ehe sich ein ausgeglichenes Spiel entwickelte. „Der VSK hätte genauso gut als Sieger vom Platz gehen können“, sagte VSV-Trainerin Alina Schuldt. Im Achtelfinale reist Hedendorf am 16. Oktober zum Bezirksligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn. Tore: 1:0 (6.) Noll, 1:1 (36.) Hennings, 1:2 (67., ET) Suckert.

Ritterhude konterte Bezirksligist A/O eiskalt aus, sodass die Pokalreise im Achtelfinale endete. „Jeder Schuss war heute drin“, so Trainer Joachim Höft. Tore: 1:0 (29.) Gaas, 2:0 (39.) Mosel, 3:0 (45.) Abend, 3:1 (53.) Lühder, 4:1 (54.) Abend, 5:1 (60.), 6:1 (78.), 7:1 (90.) alle Suhr.