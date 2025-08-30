Heddesheim und Eppingen bestreiten ein erstes Spitzenspiel

Für den VfR Gommersdorf kam es in der laufenden Spielzeit bisher knüppeldick. Mit drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:12 steht der Aufsteiger auf dem letzten Tabellenrang. Nun geht es gegen die TSG Wienheim. Die Dreiburgenstädter zählen zum einen zu den wenigen Mannschaften die bisher alle ihre Spiele gewinnen konnten und zum anderen nicht unter der Woche ranmussten.

Dass der 1.FC Bruchsal nach dem dritten Spieltag lediglich einen Punkt mehr auf den Konto haben würde als der Aufsteiger aus Ziegelhausen/Peterstal, hatten wohl nicht viele mit gerechnet. Auch wenn Bruchsal dementsprechend den eigenen Ansprüchen hinterherläuft, gehen die Mittelbadener definitiv als Favorit in die Partie.

Nach dem späten Punktgewinn gegen den FC Zuzenhausen am ersten Spieltag hatte die SpVgg Neckarelz nicht mehr viel zu melden. Allerdings haben alle drei bisherigen Gegner der Neckarelzer Ansprüche auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Am Wochenende ist man zu Gast bei der SG Kirchheim, die sich zuletzt einen Punkt gegen Eppingen erkämpfte.

Etwas überraschend bedeutet die Partie zwischen dem FV Heddesheim und dem VfB Eppingen das aktuelle Topspiel. Während Heddesheim mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet ist, ist der VfB nach drei Spieltagen noch ungeschlagen. Vor allem der Sieg gegen den 1.FC Mühlhausen überraschte viele.

Am Sonntag kommt es in der Verbandsliga zu einem mittlerweile traditionell brisanten Duell zwischen dem 1.FC Mühlhausen und dem FC Zuzenhausen. Vor allem der FCZ tut sich in der angelaufenen Saison noch gehörig schwer und steht bei gerade einmal zwei Zählern. Doch auch die Mühlhausener strahlen noch nicht die absolute Dominanz aus, die ihnen von vielen zugesprochen wurde.

Der SV Spielberg glänzt bis dato vor allem durch hervorragende Defensivarbeit. Gerade einmal ein Gegentor aus drei Spielen bedeuten aktuell ordentliche vier Zähler. Der VfB Bretten fuhr bereits ebenfalls den ersten Saisonsieg ein und war unter der Woche nicht im Einsatz.

Gleiches gilt auch für den SV Waldhof Mannheim II. Die Drittligareserve empfängt am Wochenende den Aufsteiger aus Reichenbach. Der Waldhof gewann seine beiden bisherigen Partien mit 3:2 und hat damit die maximale Punkteausbeute vorzuweisen. Die Gäste aus Mittelbaden hingegen tun sich aktuell noch schwer und sammelten lediglich einen Zähler.