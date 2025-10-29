Heckner: »Können richtig viel erreichen«

Es läuft beim FC Ergolding. Das Team um Spielführer Dennis Skora hat mittlerweile neunmal hintereinander nicht verloren und führt das Klassement der Bezirksliga West an. Durch die Patzer der Konkurrenz am vergangenen Wochenende konnte man den Abstand zum Verfolgerfeld sogar vergrößern. Am Mittwochabend (Anstoß: 19:15 Uhr) gastieren Steil, Schmidleitner & Co. im Rahmen des Kreispokal-Viertelfinales beim Kreisklassen-Primus SG Dornach / Roßbach. Ausgetragen wird das Match in Roßbach.

"Unter der Woche eine relativ weite Fahrt zu einem starken Kreisklassisten antreten zu müssen, ist kein Zuckerschlecken. Wir stellen uns auf eine echten Pokalfight ein und darauf, dass wir auf einen guten und motivierten Gegner treffen. Trotzdem wollen wir natürlich unserer Favoritenrolle gerecht werden uns in Halbfinale einziehen", lässt FCE-Coach Michael Heckner wissen. Es wird zwar etwas rotiert werden, mit einer B-Elf werden die Landshuter Vorstädter allerdings keineswegs antreten.















Freude bereitet der Liga-Alltag, in dem sich die Rot-Weißen in einer bestechenden Form präsentieren. "Nach einer relativ durchwachsenen Vorsaison wollten wir es wieder deutlich besser machen und vorne mitspielen. Das ist uns bisher hervorragend gelungen. Die Jungs sind etwas älter und dadurch reifer geworden. Ein gutes Beispiel sind unsere beiden letzten Auswärtssiege in Kelheim und Neufraunhofen. Wir haben knappe Führungen über die Zeit gebracht und vor ein, zwei Jahren haben wir uns in solchen Partien oft noch hinten raus den Ausgleich eingefangen." Die Negativ-Ergebnisse der Mitkonkurrenten um die Spitzenplätze - unter anderem unterlag Kelheim in Falkenberg und Schierling verlor auf heimischen Geläuf im Derby gegen Sallach - hat das FCE-Lager wohlwollend zur Kenntnis genommen. "Wir waren jetzt nicht traurig darüber. Diese Resultate sind aber ein Indiz dafür, wie eng die Liga ist. Deshalb sind wir gut beraten, die alte Weisheit zu beherzigen, dass das nächste Spiel immer das wichtigste und zugleich schwierigste ist."









Michael Heckner und seine Jungs sind ein heißer Aufstiegsanwärter – Foto: Charly Becherer









Dass der FC Ergolding durchaus Ambitionen hat, daraus macht Michael Heckner kein Geheimnis: "Wir können richtig viel erreichen und wollen beweisen, dass die Vizemeisterschaft 2024 kein Zufallsprodukt war." Um optimal vorbereitet ins Frühjahr zu gehen, wird man auch dieses Mal die Hallensaison komplett sausen lassen. "Wir waren in den letzten Jahren dreimal bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft dabei. Das waren schöne Highlights, aber wir hatten durch Verletzungen auf dem Parkett auch immer wieder längere Ausfälle zu beklagen. Deshalb verzichten wir dieses Mal auf Halleneinsätze und lassen unsere U23 ran", verrät Heckner, der zuvor mit seinem Gefolge allerdings noch drei Ligaspiele auf dem Programm hat: "Wir haben gegen Falkenberg und Plattling Heimrecht und dazwischen müssen wir den schweren Gang nach Aiglsbach antreten. Es gibt noch neun Punkte zu vergeben, von denen uns wir uns möglichst viele holen wollen."