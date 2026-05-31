Hecking übernimmt die sportliche Verantwortung

Mit der Ernennung setzt der Verein auf eine Persönlichkeit, die wie kaum eine andere mit den erfolgreichsten Jahren der jüngeren Klubgeschichte verbunden ist. Gleichzeitig soll Hecking eine Schlüsselrolle beim sportlichen Neuaufbau in der 2. Bundesliga einnehmen. Aufsichtsrat setzt auf Erfahrung und Identifikation Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Sebastian Rudolph, begründete die Entscheidung mit Heckings Verbundenheit zum Verein und seiner umfassenden Erfahrung. Der 61-Jährige kenne die Anforderungen der 2. Bundesliga ebenso wie die Strukturen des VfL und habe bereits in unterschiedlichen Funktionen Verantwortung übernommen.

Zudem soll Hecking künftig eng mit Sportdirektor Pirmin Schwegler zusammenarbeiten. Auch die Weiterentwicklung des Frauenfußballs und der Nachwuchsarbeit gehört zu seinem Aufgabenbereich. Dabei wird er mit den Verantwortlichen Vanessa Bernauer und Stephan Lerch zusammenarbeiten. Vom Trainer zur Führungsfigur Für Hecking selbst markiert die neue Aufgabe einen wichtigen Schritt in seiner Laufbahn. Nach eigener Aussage stand zunächst die grundsätzliche Frage im Raum, ob er weiterhin als Trainer arbeiten oder dauerhaft in eine Managementrolle wechseln möchte.