Hecking übernimmt die sportliche Verantwortung

Mit der Ernennung setzt der Verein auf eine Persönlichkeit, die wie kaum eine andere mit den erfolgreichsten Jahren der jüngeren Klubgeschichte verbunden ist. Gleichzeitig soll Hecking eine Schlüsselrolle beim sportlichen Neuaufbau in der 2. Bundesliga einnehmen.
Aufsichtsrat setzt auf Erfahrung und Identifikation
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Sebastian Rudolph, begründete die Entscheidung mit Heckings Verbundenheit zum Verein und seiner umfassenden Erfahrung. Der 61-Jährige kenne die Anforderungen der 2. Bundesliga ebenso wie die Strukturen des VfL und habe bereits in unterschiedlichen Funktionen Verantwortung übernommen.
Zudem soll Hecking künftig eng mit Sportdirektor Pirmin Schwegler zusammenarbeiten. Auch die Weiterentwicklung des Frauenfußballs und der Nachwuchsarbeit gehört zu seinem Aufgabenbereich. Dabei wird er mit den Verantwortlichen Vanessa Bernauer und Stephan Lerch zusammenarbeiten.
Vom Trainer zur Führungsfigur
Für Hecking selbst markiert die neue Aufgabe einen wichtigen Schritt in seiner Laufbahn. Nach eigener Aussage stand zunächst die grundsätzliche Frage im Raum, ob er weiterhin als Trainer arbeiten oder dauerhaft in eine Managementrolle wechseln möchte.
Nach dieser Entscheidung blickt er nun auf die bevorstehenden Herausforderungen. Der Abstieg wirke zwar weiterhin nach, dennoch müsse es jetzt darum gehen, schnell eine positive Grundstimmung zu schaffen und den Neustart in der 2. Bundesliga mit Demut, Überzeugung und Mut anzugehen.
Eine prägende Figur der Vereinsgeschichte
Hecking zählt zu den erfolgreichsten Trainern der Wolfsburger Vereinsgeschichte. Zwischen 2013 und 2016 führte er den VfL zur Vizemeisterschaft, zum Gewinn des DFB-Pokals sowie des Supercups. 2015 wurde er zudem als Trainer des Jahres ausgezeichnet.
Nach seiner ersten Wolfsburger Amtszeit arbeitete er unter anderem bei Borussia Mönchengladbach, dem Hamburger SV und dem VfL Bochum. Beim 1. FC Nürnberg sammelte er darüber hinaus bereits Erfahrung als Funktionär und Sportvorstand.
Mit seiner neuen Rolle soll Hecking nun maßgeblich dazu beitragen, den VfL Wolfsburg nach dem Abstieg sportlich neu aufzustellen und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen.