Hechtel & Hofmann stechen raus – Eisingen, Feucht & DKJ die Top-Teams

Spieler des Spiels in der Landesliga Nordwest und Nordost: Rico Hofmann (l.) und Jakob Hechtel (r.). – Foto: FuPa

Ein Abwehrmann in der Landesliga Nordost, ein Angreifer in der Landesliga Nordwest: Hier sind die Top-Auswahlen und Top-Spieler der Landes- und Bezirksligen für die aktuelle Kalenderwoche im Überblick!

Hier geht's zur Elf der Woche der Landesliga Nordwest.

Bezirksliga Mittelfranken Nord: Steiner und Zirndorf mit 5:1-Gala – Erlangen siegt in Hüttenbach

Top-Team der Woche: TV 1848 Erlangen, ASV Zirndorf (3 Nominierungen)

Spieler der Woche: Stefan Steininger (ASV Zirndorf)



Knapp gescheitert: Niclas Wailersbacher (Torwart), Nico Riedel (Abwehr), Markus Liedel (Mittelfeld), Sebastian Schleicher (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Mittelfranken Nord.

Bezirksliga Mittelfranken Süd: Herrieden und Dinkelsbühl überzeugen – Dümmler sticht beim SVA heraus

Top-Team der Woche: TSV/DJK Herrieden, Sportfreunde Dinkelsbühl (3 Nominierungen)

Spieler der Woche: Oliver Dümmler (SV Alesheim)

Knapp gescheitert: Mirza Hamzabegovic (Torwart), Johannes Wieland (Abwehr), Dennis Regner (Mittelfeld), Mario Maendlein (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Mittelfranken Süd.

Bezirksliga Oberfranken Ost: Kießling trifft dreimal gegen Bayreuth für Mitterteich

Top-Team der Woche: SV Mitterteich (4 Nominierungen)

Spieler der Woche: Marco Kießling (SV Mitterteich)

Knapp gescheitert: Luca Kurth (Torwart), Florian Trottmann (Abwehr), Alexander Dylda (Mittelfeld), Christian Zimmermann (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken Ost.

Bezirksliga Oberfranken West: Youngster Gäbelein mit Doppelpack für Lichtenfels

Top-Team der Woche: 1. FC Lichtenfels (4 Nominierungen)



Spieler der Woche: Cedrik Gäbelein (1. FC Lichtenfels)

Knapp gescheitert: Fabio Hoydem (Torwart), Fabian Baumgärtel (Abwehr), Moritz Mattausch (Mittelfeld), Fabian Bergmann (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken West.

Bezirksliga Unterfranken Ost: Mjalov-Treffer bringt Fuchsstadt den Sieg – DJK Dampfach mit Schützenfest

Top-Team der Woche: DJK Dampfach (4 Nominierungen)

Spieler der Woche: Markus Mjalov (1. FC Fuchsstadt)

Knapp gescheitert: Noah Mack (Torwart), Ralf Riedlmeier (Abwehr), Paul Först (Mittelfeld), Firas Mahmoud (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken Ost.

Bezirksliga Unterfranken West: Ökeer trifft doppelt beim 3:0-Erfolg des TSV Heimbuchenthal – Rottendorf schlägt Rimpar

Top-Team der Woche: TSV Heimbuchenthal, TSV 1869 Rottendorf (4 Nominierungen)

Spieler der Woche: Aykut Ökeer (TSV Heimbuchenthal)



Knapp gescheitert: Giuseppe Masilla (Torwart), Tim Grünewald (Abwehr), Nick Amrhein (Mittelfeld), Vincenzo Pazienza (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken West.

Dein Team wird nicht für die Elf der Woche erfasst? Das liegt in der Regel daran, dass die Spieldaten gar nicht oder zu spät bei FuPa eingepflegt werden. Werde jetzt Vereinsverwalter und hilf mit, dass regelmäßig für dein Team abgestimmt werden kann!

In deiner Liga fehlt die Elf der Woche komplett oder du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Auswahl zu generieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff „Ligaleiter“ an fupaner@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du unter anderem auch die Aufstellungen der gegnerischen Teams pflegen. Wichtig: Es müssen mindestens 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.

Die wesentlichen Faktoren zur Elf der Woche findet ihr hier: Kriterien & Faktoren für "Elf der Woche"

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