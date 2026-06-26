Hechler bleibt: "Ich fühle mich total wohl beim VfB"

Die Abwehrspielerin trägt weiterhin das Brustring-Trikot: Der VfB Stuttgart hat den bis ursprünglich 2028 datierten Vertrag mit Janina Hechler vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.
Janina Hechler war im Sommer 2025 vom 1. FC Köln zum VfB gekommen und ist in der VfB-Defensive seitdem nicht mehr wegzudenken. Die gebürtige Reutlingerin zählt zu den Führungsspielerinnen und hat einen großen Anteil an der vergangenen erfolgreichen Spielzeit sowie dem damit verbundenen Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga. In der Zweitliga-Saison stand sie in jeder Partie in der Startelf und absolvierte insgesamt 2.381 Spielminuten – so viele wie keine andere Spielerin in Weiß und Rot. Ihr neues Arbeitspapier in Bad Cannstatt hat eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2029.
Aus ihren vorherigen Stationen beim 1. FC Köln, bei Eintracht Frankfurt und beim 1. FFC Frankfurt kommt die 27-Jährige bereits auf 135 Bundesliga-Einsätze. Durch den Aufstieg mit dem VfB ist ihr nun die Rückkehr in Deutschlands höchste Spielklasse im Frauenfußball gelungen. Darüber hinaus lief sie neunmal für deutsche Juniorinnennationalteams auf. Ihre fußballerische Ausbildung erfuhr Janina Hechler beim VfL Sindelfingen.
Sascha Glass, General Manager Frauenfußball: „Wir sind sehr froh, dass Janina ihren Vertrag beim VfB vorzeitig und langfristig verlängert hat. Janina hat sich in der vergangenen Spielzeit als äußerst verlässliche Konstante unserer Defensive bewiesen und ist eine absolute Führungsspielerin in unserem Team. Durch ihre Dynamik und defensive Stabilität hat sie einen großen Anteil an unserer erfolgreichen Zweitligasaison. Ihre Bundesliga-Erfahrung und Defensiv-Qualitäten werden in den kommenden Jahren weiterhin eine essenzielle Rolle spielen.“
Janina Hechler: „Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte langfristige Vertrauen des VfB. Es ist für mich sehr schön, wieder in der Heimat zu sein und ich fühle mich total wohl beim VfB. Meine erste Saison in Cannstatt verlief sehr gut und es bedeutet mir viel, das VfB-Trikot nun auch in der Bundesliga zu tragen. Ich bin bereit, für die kommenden Herausforderungen und werde auch in Zukunft alles für den VfB geben. Gemeinsam wollen wir unsere sportlichen Ziele erreichen und den VfB-Frauenfußball in der Bundesliga etablieren.“