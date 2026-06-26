Hechler bleibt: "Ich fühle mich total wohl beim VfB" Die 27-jährige Verteidigerin verlängert ihren Vertrag beim Stuttgarter Bundesliga-Aufsteiger. von vfb · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Abwehrspielerin trägt weiterhin das Brustring-Trikot: Der VfB Stuttgart hat den bis ursprünglich 2028 datierten Vertrag mit Janina Hechler vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

Janina Hechler war im Sommer 2025 vom 1. FC Köln zum VfB gekommen und ist in der VfB-Defensive seitdem nicht mehr wegzudenken. Die gebürtige Reutlingerin zählt zu den Führungsspielerinnen und hat einen großen Anteil an der vergangenen erfolgreichen Spielzeit sowie dem damit verbundenen Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga. In der Zweitliga-Saison stand sie in jeder Partie in der Startelf und absolvierte insgesamt 2.381 Spielminuten – so viele wie keine andere Spielerin in Weiß und Rot. Ihr neues Arbeitspapier in Bad Cannstatt hat eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2029. Aus ihren vorherigen Stationen beim 1. FC Köln, bei Eintracht Frankfurt und beim 1. FFC Frankfurt kommt die 27-Jährige bereits auf 135 Bundesliga-Einsätze. Durch den Aufstieg mit dem VfB ist ihr nun die Rückkehr in Deutschlands höchste Spielklasse im Frauenfußball gelungen. Darüber hinaus lief sie neunmal für deutsche Juniorinnennationalteams auf. Ihre fußballerische Ausbildung erfuhr Janina Hechler beim VfL Sindelfingen.