Hechingen empfängt Deißlingen, Straßberg trifft auf Trillfingen

---





[MATCH-14093693

Der SV Wurmlingen kassierte beim 3:4 in Frommern eine bittere Niederlage und steckt weiter im Abstiegskampf. Der TSV Laufen/Eyach unterlag mit 1:2 in Dotternhausen, steht in der Tabelle aber stabil im Mittelfeld. Für beide Mannschaften wäre ein Sieg von enormer Bedeutung.

---



SV Dotternhausen setzte mit dem 2:1 in Laufen/Eyach seine positive Serie fort und festigte Platz vier. SGM Bösingen II/Beffendorf II kam zu einem 1:1 gegen Grosselfingen, bleibt aber weiter in der Abstiegszone. Dotternhausen geht als Favorit in diese Begegnung.

---

[MATCH-14093695

Der FC Grosselfingen (Platz 12) kam vergangene Woche zu einem 1:1 in Bösingen. Die Spvgg 06 Trossingen hingegen verlor etwas überraschend mit 1:3 bei SG Schramberg/SV Sulgen und büßte wichtige Punkte ein. Die Trossinger stehen nun unter Zugzwang, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren.

---



Die SG Schramberg/SV Sulgen sorgte mit dem 3:1 gegen Trossingen für eine Überraschung und holte wichtige Punkte für den Abstiegskampf. Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Es ist ein echtes Kellerduell mit hoher Bedeutung.

---



Nach dem das Spiel gegen Ebingen abgesagt wurde, steht der FC Hechingen im Duell mit dem Tabellenführer vor einer schweren Aufgabe. Deißlingen/Lauffen kommt mit einem souveränen 4:2-Heimsieg gegen Kolbingen und hat bisher kein Saisonspiel verloren. Für Hechingen zählt jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

---



Der SV Kolbingen musste sich zuletzt mit 2:4 bei Tabellenführer Deißlingen/Lauffen geschlagen geben. Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim sorgte mit dem 5:0 über Straßberg für das Ausrufezeichen des Spieltages und ist wieder in der oberen Tabellenhälfte mit dabei. Kolbingen kämpft um Abstand zur Abstiegszone, Gruol/Erlaheim um Anschluss an die Top Sechs.

---



Der TSV Straßberg 1903 kassierte beim 0:5 in Gruol/Erlaheim seine erste Saisonniederlage und ist gefordert, Charakter zu zeigen. Der TSV Trillfingen gewann mit 3:1 gegen Winzeln und stabilisierte seine Form. Es ist ein Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten und einem ambitionierten Verfolger.

---



Der SV Winzeln rutschte mit der 1:3-Niederlage in Trillfingen auf Platz fünf ab. Die SG FC Hardt/Lauterbach hingegen feierte mit dem 7:4 gegen Bubsheim den torreichsten Sieg des Spieltags und bleibt als Tabellendritter im Rennen um den Aufstieg. Beide Teams wollen oben dranbleiben.

---



Der SV Bubsheim will nach der torreichen 4:7-Niederlage in Hardt/Lauterbach wieder zu Stabilität finden. Gegner TSV Frommern reist mit einem 4:3-Sieg gegen Wurmlingen im Gepäck an und zeigte dort große Moral. Beide Teams befinden sich im Tabellenmittelfeld und wollen den Anschluss nach oben wahren.

---











