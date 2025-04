Hechendorfer Auswärtsseuche hält an – TSV unterliegt bei SG Lechsee

Die Auswärtsseuche bei den abstiegsbedrohten Hechendorfer Fußballern hält an. Die Kreisklassen-Partie in Lechbruck begann am Ostermontag gleich mit einem echten Schreckmoment für die Gäste aus dem Landkreis Starnberg. Denn der gerade erst wieder genesene Fabian Stupp wurde von seinem Gegenspieler nach nur fünf gespielten Minuten schwer am Ohr verletzt.