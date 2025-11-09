Hechendorf feiert Kantersieg – Alling wahrt Chancen in der Tabelle

Landsberied kassiert sieben Gegentore, während Alling mit einem späten Treffer im Rennen um die Spitzenplätze bleibt.

Das war ein torreicher Spieltag in der Kreisklasse. Alleine in Landsberied gab es neun Treffer zu bestaunen. Die Gastgeber verloren 2:7.

SV Germering - SpVgg Wildenroth 2:4 1:2) – Für den SV Germering gab es gegen Wildenroth am Ende eine 2:4-Niederlage. Dabei hatte das Spiel verheißungsvoll begonnen. Bereits in der 8. Spielminute brachte Robert Cupic Germering vor rund 50 Zuschauern mit 1:0 in Führung, aber bereits in der 23. Minute der Ausgleich durch Xaver Throm per Elfmeter für die Gäste. Noch kurz vor der Pause brachte Maximilian Scheidl die Spielvereinigung mit 2:1 (43.) in Front. In der zweiten Halbzeit spielte Wildenroth wohl unter dem Motto: „Wenn Timo Ritter mal nicht kann, dann muss der Maxi Scheidl ran“. Mit seinen beiden Toren in der 52. und 54. Spielminute brachte er den Favoriten mit 4:1 klar in Führung. Kurz vor Spielende war noch Markus Schönbauer zur Stelle und zeichnete sich für das zweite Tor des Heimteams verantwortlich (82.).

TSV Geiselbullach II - TSV Pentenried 0:5 (0:1) – Die Pentenrieder, derzeit Tabellendritter, ließen das Spiel gemächlich angehen und führten bis zur Pause mit 1:0 durch Paul Neumann. In der zweiten Halbzeit kam die Angriffsmaschine der Gäste in Schwung und schraubte in der 58. und 64. Spielminute das Ergebnis auf 3:0. Die Torschützen waren Matteo Wadlinger und wiederum Paul Neumann. In den letzten Spielminuten durften auch noch Björn Papelitzky zum 4:0 (82.) und Constantin Irzinger zum 5:0(84.) für Pentenried einnetzen. Geiselbullach braucht nächstes Jahr dringend Punkte,um aus der Abstiegszone zu kommen.

FC Landsberied - TSV Hechendorf 2:7 (2:4) – Der TSV Hechendorf brannte am Samstag in Landsberied ein wahres Fußball-Feuerwerk ab und gewann mit 7:2. Beim 1:0 für die Gäste half noch ein Landsberieder kräftig mit und brachte die Hechendorfer durch ein Eigentor (6.) in Führung. Aber auch Hechendorf kann Eigentor – in der 20.Spielminute fiel so der Ausgleich. Mit einem schnellen Hattrick (33./35./37.) zum 4:1 schockte Lasse Jünger die Gastgeber. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Alexander Felbinger seine Chance und markierte den Anschlusstreffer zum 2:4 für das Team von Trainer Wolfgang Bals. Talip Dayik (48.) und Mathias Huber (52.) erhöhten dann in der zweiten Spielhälfte das Ergebnis auf 6:2 für den TSV Hechendorf. Den Endstand besorgte Fabian Stupp (60.) mit dem 7:2. Die Mannschaft von Trainer Florian Weißleder überrannte den FC Landsberied förmlich und fuhr mit einem verdienten Sieg nach Hause.

TSV Alling - Gautinger SC 2:1 (1:1) – Der Tabellendritte empfing am Sonntag mit dem Gautinger SC den Tabellenelften im heimischen Stadion. Eigentlich eine klare Angelegenheit aber der Gautinger SC stemmte sich mit aller Macht dagegen. Bis zur Pause stand es durch Tore von Allings Simon Reitberger zum 1:0 (6. Spielminute) und Florian Fichtel für Gauting in der 17. Minute unentschieden 1:1. Dominik Zeug war es, der Trainer und Zuschauer in der 85. Minute erlöste und den 2:1 Siegtreffer erzielte. Alling bleibt mit dem verdienten Sieg im Rennen um die begehrten vorderen Plätze.

FC Puchheim - SC Gröbenzell 3:2 (3:1) – Das Derby in Puchheim zwischen den beiden Tabellennachbarn FC Puchheim (Platz 8) und SC Gröbenzell (Platz 9) versprach im Vorfeld ein spannendes Spiel. Allerdings legte der der FC Puchheim einen Traumstart hin und führte durch Tore von Raffaele De Gregorio (2.), Maximilian Sollinger (11.) sowie Erjon Dragusha (13.) frühzeitig mit 3:0. Noch kurz vor der Halbzeit konnte Fabian Koller für den SC Gröbenzell aber auf 1:3(41.) verkürzen. Ein Eigentor (83.) der Gastgeber gestaltet die Partie dann noch einmal spannend. Es blieb jedoch beim Puchheimer Sieg.