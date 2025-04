Es läuft aktuell beim FCVE. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen nach der Winterpause stellt der FCVE aktuell die formstärkste Mannschaft der Liga. – Foto: Thomas Martner

Hebertsfelden patzt zu Hause - FCVE schlägt Gruber und Co. mit 3:2 +++Zwei frühe Treffer bringen die Vilstallöwen auf die Siegerstraße - FCVE begräbt somit letzte Abstiegssorgen+++

Einen verdienten, aber etwas überraschenden Auswärtssieg konnte der FCVE am vergangenen Samstag einfahren. Beim Tabellenzweiten Hebertsfelden gingen Langmeier und Co. vor der Pause mit 3:0 in Führung. Nach einer langen Verletzungsunterbrechung in der zweiten Halbzeit wachte der Gastgeber nochmal auf, konnte aber den Rückstand nicht mehr aufholen.

Bereits mit der ersten Offensivaktion ging der FCVE vor knapp 80 Zuschauern in Führung: Tim Langmeier setzte sich im Zentrum entscheidend durch und traf sehenswert ins Kreuzeck zur 0:1 Führung (2. Minute). Nur wenige Zeigerumdrehungen später stellte der FCVE auf 0:2: Über den linken Flügel konnte sich Jonas Brambs freispielen und legte auf Cedric Gruber quer, der nur noch den Fuß hinhalten musste (8. Minute). Auch in der Folge blieb der FCVE tonangebend und spielerisch überlegen. In einer Phase als Hebertsfelden besser ins Spiel fand setzten die Vilstllöwen den nächsten Wirkungstreffer: Einen Konter vollendete Denis Rexhepi per Flachschuss zur 0:3 Pausenführung (38. Minute).

Vor allem in der ersten Halbzeit waren Langmeier und Co. nicht zu stoppen und gingen mit einer 3:0 Führung in die Pause. Der Vorsprung reichte am Ende, um die drei Punkte aus Hebertsfelden mitzunehmen. – Foto: Thomas Martner