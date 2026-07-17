HEBC und ETSV Hamburg eröffnen die Saison im Super-Cup

Der Super-Cup steht an. – Foto: red/KI

Der erste Titel der neuen Saison wird am Samstag, 18. Juli, vergeben. Im 5. HFV-Super-Cup treffen HEBC, der aktuelle LOTTO-Pokalsieger, und ETSV Hamburg, Meister der Oberliga Hamburg, aufeinander. Anstoß ist um 14 Uhr im Stadion des Meiendorfer SV an der Meiendorfer Straße 196.

HFV-Präsident Christian Okun sieht in der Partie mehr als nur einen offiziellen Saisonauftakt. „Der HFV-Super-Cup ist mittlerweile ein fester Termin im Kalender des Hamburger Amateurfußballs. In den letzten Jahren gab es stets spannende Spiele zu sehen“, sagt Okun.

Damit eröffnet der Hamburger Fußball-Verband die Saison 2026/27 direkt mit einem Duell zweier prägender Mannschaften der vergangenen Spielzeit. HEBC kommt als Pokalsieger, der ETSV als Meister der höchsten Hamburger Spielklasse. Gespielt wird auf neutralem Platz in Meiendorf.

Auch die diesjährige Paarung verspricht aus Sicht des Verbandes einen besonderen Rahmen. „Auch in diesem Jahr verspricht die Partie zwischen dem Pokalsieger HEBC und dem Aufstiegsaspiranten ETSV Hamburg hochrangigen Fußball und bietet so den idealen Start in die Fußballsaison 26/27“, erklärt Okun weiter.

Tickets online und an der Tageskasse

Für beide Teams ist das Spiel zugleich eine erste Standortbestimmung vor dem Start in die neue Saison. Während HEBC mit dem Rückenwind des Pokalsiegs antritt, geht der ETSV nach der Meisterschaft mit einem neu formierten Kader an den Start.

Tickets sind im Onlineshop erhältlich. Zusätzlich wird es am Spieltag eine Tageskasse geben. Die Fans dürfen sich damit auf ein stimmungsvolles Titelduell und den offiziellen Auftakt der Hamburger Amateurfußball-Saison freuen.

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