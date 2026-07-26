HEBC II startet mit 28er-Kader in den Umbruch HEBC Hamburg II geht mit einem vergrößerten Kader in die Bezirksliga Süd. Trainer Cem Müller und Athanasios Ryziotis setzen nach dem Umbruch auf Entwicklung. von red · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Neuigkeiten von der HEBC-Reserve. – Foto: red/KI

HEBC Hamburg II geht mit einem deutlich vergrößerten Kader in die neue Saison der Bezirksliga Süd. Trainer Cem Müller, der die Mannschaft gemeinsam mit Athanasios Ryziotis betreut, spricht von einem bewusst eingeleiteten Umbruch. Die Richtung ist klar: HEBC II will breiter, intensiver und geschlossener auftreten.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp „Wir sind mit den Planungen durch und haben einen Kader von 28 Mann“, sagt Müller. Für eine zweite Mannschaft ist das ein wichtiges Signal. Der Konkurrenzkampf soll steigen, gleichzeitig braucht ein vergrößerter Kader klare Abläufe und eine gemeinsame Linie. Genau dort setzt das Trainerteam an. Zusammenwachsen steht im Mittelpunkt Ein konkretes Tabellenziel gibt HEBC II nicht aus. Nach dem Umbruch geht es zunächst darum, aus vielen Spielern möglichst schnell eine funktionierende Einheit zu formen. „Unser oberstes Ziel ist es, nach dem Umbruch im Sommer möglichst schnell als Mannschaft zusammenzuwachsen und eine echte Einheit zu werden“, erklärt Müller.

Besonders wichtig sei dabei die Integration der neuen Spieler. Die Eingewöhnung solle so einfach wie möglich gemacht werden, damit aus dem großen Kader nicht nur Breite, sondern auch Zusammenhalt entsteht. Sportlich formuliert Müller dennoch einen klaren Anspruch. HEBC II will eine Mannschaft sein, die unangenehm zu bespielen ist. Der Fußball soll eine erkennbare Handschrift tragen: hohe Intensität, Mut und geschlossenes Auftreten.