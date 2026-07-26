HEBC II startet mit 28er-Kader in den Umbruch

HEBC Hamburg II geht mit einem deutlich vergrößerten Kader in die neue Saison der Bezirksliga Süd. Trainer Cem Müller, der die Mannschaft gemeinsam mit Athanasios Ryziotis betreut, spricht von einem bewusst eingeleiteten Umbruch. Die Richtung ist klar: HEBC II will breiter, intensiver und geschlossener auftreten.
„Wir sind mit den Planungen durch und haben einen Kader von 28 Mann“, sagt Müller. Für eine zweite Mannschaft ist das ein wichtiges Signal. Der Konkurrenzkampf soll steigen, gleichzeitig braucht ein vergrößerter Kader klare Abläufe und eine gemeinsame Linie. Genau dort setzt das Trainerteam an.
Ein konkretes Tabellenziel gibt HEBC II nicht aus. Nach dem Umbruch geht es zunächst darum, aus vielen Spielern möglichst schnell eine funktionierende Einheit zu formen. „Unser oberstes Ziel ist es, nach dem Umbruch im Sommer möglichst schnell als Mannschaft zusammenzuwachsen und eine echte Einheit zu werden“, erklärt Müller.
Besonders wichtig sei dabei die Integration der neuen Spieler. Die Eingewöhnung solle so einfach wie möglich gemacht werden, damit aus dem großen Kader nicht nur Breite, sondern auch Zusammenhalt entsteht.
Sportlich formuliert Müller dennoch einen klaren Anspruch. HEBC II will eine Mannschaft sein, die unangenehm zu bespielen ist. Der Fußball soll eine erkennbare Handschrift tragen: hohe Intensität, Mut und geschlossenes Auftreten.
Die vergangenen Jahre zeigen, dass HEBC II in der Bezirksliga immer wieder konkurrenzfähig war, aber nicht konstant ganz vorne blieb. Nach Platz vier in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 folgte 2024/25 Rang elf, zuletzt wurde die Mannschaft Achter. Der neue Anlauf soll deshalb nicht über eine konkrete Platzierung definiert werden.
„Tabellarische Ziele geben wir bewusst nicht aus“, sagt Müller. „Unser Anspruch ist es vielmehr, jedes Spiel mit der Überzeugung anzugehen, es gewinnen zu wollen.“ Neben Ergebnissen steht die individuelle Entwicklung im Fokus. Durch anspruchsvolle Trainingsinhalte und hohe Intensität sollen die Spieler kontinuierlich besser werden. Für Müller ist das der Weg, um auch die Mannschaft insgesamt weiterzubringen.
HEBC II startet damit mit einem klaren Plan, aber ohne große öffentliche Ansagen. Der Kader ist größer, der Umbruch bewusst gewählt, die Zielsetzung intern anspruchsvoll. Entscheidend wird sein, wie schnell aus 28 Spielern eine Einheit wird.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: