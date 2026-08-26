HEBC-Hype wächst weiter: Es winken 40.000 Zuschauer gegen BVB Der Pokal-Hype um HEBC Hamburg wird immer größer. Für das Duell mit Borussia Dortmund im Volksparkstadion sind inzwischen mehr als 37.000 Karten weg - jetzt winkt die 40.000er-Marke. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

HEBC empfängt den BVB im Volkspark! – Foto: IMAGO IMAGES

Der Hype um HEBC Hamburg nimmt weiter Fahrt auf. Für das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund im Volksparkstadion des HSV sind inzwischen über 37.000 Tickets verkauft. Damit rückt die nächste große Marke in greifbare Nähe: 40.000 Zuschauer sind für den Hamburger Amateurklub plötzlich mehr als nur eine schöne Vorstellung.