HEBC-Hype wächst weiter: Es winken 40.000 Zuschauer gegen BVB

Der Hype um HEBC Hamburg nimmt weiter Fahrt auf. Für das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund im Volksparkstadion des HSV sind inzwischen über 37.000 Tickets verkauft. Damit rückt die nächste große Marke in greifbare Nähe: 40.000 Zuschauer sind für den Hamburger Amateurklub plötzlich mehr als nur eine schöne Vorstellung.
Schon die bisherigen Zahlen zeigen, welche Strahlkraft dieses Spiel entwickelt hat. Aus einem ohnehin besonderen Pokal-Los ist längst eines der größten Fußballereignisse des Hamburger Amateurjahres geworden. HEBC bringt nicht nur den eigenen Stadtteil in Bewegung, sondern offenbar auch viele neutrale Fußballfans, Groundhopper und BVB-Anhänger in die Arena.
Sportlich bleibt die Rollenverteilung klar. Borussia Dortmund reist als haushoher Favorit an, HEBC als mutiger Außenseiter mit maximaler Vorfreude. Doch auf den Rängen entsteht bereits vor dem Anpfiff eine Geschichte, die für den Klub außergewöhnlich ist. Mehr als 37.000 verkaufte Tickets bedeuten: Das Volksparkstadion wird sich für dieses Duell sichtbar füllen.
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Für HEBC ist das auch eine Belohnung für die vergangenen Monate. Der Klub gewann den LOTTO-Pokal Hamburg, holte anschließend den Hamburger Super-Cup und darf sich nun auf die große Bühne im DFB-Pokal freuen. Dass die Nachfrage weiter steigt, passt zur besonderen Pokalgeschichte des Vereins.
Sollte in den kommenden Tagen tatsächlich die Marke von 40.000 Zuschauern fallen, wäre das der nächste Meilenstein auf dem Weg zum Spiel des Jahres. HEBC gegen Borussia Dortmund - das klingt längst nicht mehr nur nach David gegen Goliath, sondern nach einem Abend, der im Hamburger Amateurfußball hängen bleiben wird.
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