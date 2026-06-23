HEBC empfängt den BVB im Volkspark des HSV Der HEBC Hamburg hat nach dem Traumlos gegen Borussia Dortmund ein erstes Update gegeben. Die Vorfreude ist groß, viele organisatorische Fragen sind aber noch nicht geklärt. von red · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser

HEBC freut sich auf den BVB. – Foto: HFV / Witters

Der HEBC Hamburg hat sich nach der Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal noch einmal an seine Anhängerinnen und Anhänger gewandt. Der Hamburger Pokalsieger trifft auf Borussia Dortmund - ein Los, das am Reinmüller für große Vorfreude, aber auch für viele Nachfragen sorgt. UPDATE, 23. JUNI: Wie nun bekanntgeworden ist, bestreitet HEBC sein Heimspiel gegen den BVB im Volksparkstadion des HSV! Der HSV erklärt: "Der Hamburger Amateurclub HEBC wird sein Erstrundenspiel gegen Borussia Dortmund in der HSV-Spielstätte austragen. Die Eimsbütteler müssen für die Partie gegen den Bundesliga-Vizemeister in ein anderes Stadion ausweichen, weil der Professor-Reinmüller-Platz (2.500 Zuschauer) nicht die Sicherheitsauflagen des DFB erfüllt. Mit dem HSV und dessen Volkspark ist der Oberligist nun fündig geworden. Aufgrund des Supercup-Spiels der Dortmunder gegen den FC Bayern München am 22. August wird das Pokalduell mit HEBC nicht wie üblich am Wochenende vor dem Bundesliga-Start ausgetragen, sondern am 1. oder 2. September. Die genaue Terminierung steht noch aus. Zeitnah wird der HSV auch über den Ticketverkauf informieren."

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Verein meldete sich nun mit einem kurzen Update und machte deutlich, dass noch nicht alle organisatorischen Fragen beantwortet werden können. „Wir als Mannschaft sind unfassbar stolz und voller Vorfreude auf die Begegnung gegen den BVB“, heißt es in der Mitteilung des Oberligisten.

Spielstätte, Termin und Tickets noch offen Gleichzeitig bittet der HEBC um Geduld. Nach dem Pokal-Hammer gegen Dortmund erreichte den Verein offenbar eine enorme Zahl an Nachrichten. Viele Fragen können zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht final beantwortet werden. Das betrifft vor allem drei zentrale Punkte: die Spielstätte, die genaue Ansetzung und den Ticketverkauf. Fest steht bislang nur, dass Borussia Dortmund wegen des Franz-Beckenbauer-Supercups gegen FC Bayern München nicht am regulären Pokal-Wochenende vom 21. bis 24. August spielt, sondern erst am 1. oder 2. September in den Wettbewerb einsteigt. An welchem dieser beiden Tage der BVB beim HEBC antreten wird, ist noch nicht fix.