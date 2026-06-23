HEBC empfängt den BVB im Volkspark des HSV

Der HEBC Hamburg hat sich nach der Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal noch einmal an seine Anhängerinnen und Anhänger gewandt. Der Hamburger Pokalsieger trifft auf Borussia Dortmund - ein Los, das am Reinmüller für große Vorfreude, aber auch für viele Nachfragen sorgt.
UPDATE, 23. JUNI: Wie nun bekanntgeworden ist, bestreitet HEBC sein Heimspiel gegen den BVB im Volksparkstadion des HSV!
Der HSV erklärt: "Der Hamburger Amateurclub HEBC wird sein Erstrundenspiel gegen Borussia Dortmund in der HSV-Spielstätte austragen. Die Eimsbütteler müssen für die Partie gegen den Bundesliga-Vizemeister in ein anderes Stadion ausweichen, weil der Professor-Reinmüller-Platz (2.500 Zuschauer) nicht die Sicherheitsauflagen des DFB erfüllt. Mit dem HSV und dessen Volkspark ist der Oberligist nun fündig geworden.
Aufgrund des Supercup-Spiels der Dortmunder gegen den FC Bayern München am 22. August wird das Pokalduell mit HEBC nicht wie üblich am Wochenende vor dem Bundesliga-Start ausgetragen, sondern am 1. oder 2. September. Die genaue Terminierung steht noch aus. Zeitnah wird der HSV auch über den Ticketverkauf informieren."
Der Verein meldete sich nun mit einem kurzen Update und machte deutlich, dass noch nicht alle organisatorischen Fragen beantwortet werden können. „Wir als Mannschaft sind unfassbar stolz und voller Vorfreude auf die Begegnung gegen den BVB“, heißt es in der Mitteilung des Oberligisten.
Gleichzeitig bittet der HEBC um Geduld. Nach dem Pokal-Hammer gegen Dortmund erreichte den Verein offenbar eine enorme Zahl an Nachrichten. Viele Fragen können zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht final beantwortet werden.
Das betrifft vor allem drei zentrale Punkte: die Spielstätte, die genaue Ansetzung und den Ticketverkauf. Fest steht bislang nur, dass Borussia Dortmund wegen des Franz-Beckenbauer-Supercups gegen FC Bayern München nicht am regulären Pokal-Wochenende vom 21. bis 24. August spielt, sondern erst am 1. oder 2. September in den Wettbewerb einsteigt. An welchem dieser beiden Tage der BVB beim HEBC antreten wird, ist noch nicht fix.
Auch die Frage nach dem Austragungsort dürfte besonders spannend werden. Ein Pokalspiel gegen Borussia Dortmund bringt hohe organisatorische Anforderungen mit sich - gerade für einen Oberligisten, dessen sportliche Heimat am Reinmüller liegt.
Neben Fragen zu Tickets und Stadion gibt es offenbar auch Interesse aus dem Umfeld. Der HEBC teilte mit, dass den Verein bereits Anfragen zu Sponsoringmöglichkeiten für die neue Saison erreichen. Interessenten sollen sich per Direktnachricht beim Klub melden, die Anfragen würden dann weitergeleitet.
Für den HEBC ist das Los gegen Dortmund der nächste Höhepunkt nach einer ohnehin historischen Saison. Der Klub gewann erstmals den Hamburger Pokal, sicherte sich damit das Ticket für den DFB-Pokal und hielt zudem die Klasse in der Oberliga Hamburg.
Nun wartet das größte Pflichtspiel der Vereinsgeschichte. Die Vorfreude ist riesig - bis zu den nächsten konkreten Informationen zu Stadion, Termin und Tickets müssen sich die Fans aber noch gedulden.
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