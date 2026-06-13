HEBC beantwortet erste Fragen zum BVB-Los Der HEBC Hamburg hat nach dem Traumlos gegen Borussia Dortmund ein erstes Update gegeben. Die Vorfreude ist groß, viele organisatorische Fragen sind aber noch nicht geklärt. von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

HEBC freut sich auf den BVB. – Foto: HFV / Witters

Der HEBC Hamburg hat sich nach der Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal noch einmal an seine Anhängerinnen und Anhänger gewandt. Der Hamburger Pokalsieger trifft auf Borussia Dortmund - ein Los, das am Reinmüller für große Vorfreude, aber auch für viele Nachfragen sorgt.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Verein meldete sich nun mit einem kurzen Update und machte deutlich, dass noch nicht alle organisatorischen Fragen beantwortet werden können. „Wir als Mannschaft sind unfassbar stolz und voller Vorfreude auf die Begegnung gegen den BVB“, heißt es in der Mitteilung des Oberligisten.

Spielstätte, Termin und Tickets noch offen Gleichzeitig bittet der HEBC um Geduld. Nach dem Pokal-Hammer gegen Dortmund erreichte den Verein offenbar eine enorme Zahl an Nachrichten. Viele Fragen können zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht final beantwortet werden. Das betrifft vor allem drei zentrale Punkte: die Spielstätte, die genaue Ansetzung und den Ticketverkauf. Fest steht bislang nur, dass Borussia Dortmund wegen des Franz-Beckenbauer-Supercups gegen FC Bayern München nicht am regulären Pokal-Wochenende vom 21. bis 24. August spielt, sondern erst am 1. oder 2. September in den Wettbewerb einsteigt. An welchem dieser beiden Tage der BVB beim HEBC antreten wird, ist noch nicht fix.