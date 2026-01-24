Headline: C-Jugend Remis im Testspiel-Derby! ⚽️🤝

Nach intensiven 70 Minuten trennen wir uns heute von der JSG Kachtenhausen-Helpup I mit einem 2:2-Unentschieden.

Dabei sah es lange Zeit nach einem Auswärtssieg aus: Zur Pause führten unsere Jungs noch verdient mit 0:1 und zeigten eine konzentrierte Leistung auf dem Kunstrasen in Lage. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Gastgeber noch zweimal zurückschlagen konnten.

Ein fairer Test unter Nachbarn, der uns wichtige Erkenntnisse für die Rückrunde liefert. Danke an die JSG für das faire Spiel und die Gastfreundschaft! 🤜🤛