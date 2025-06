🎥 HD-Streaming & Analyse-Tool – mit Staige ab nur 83 €/Monat! Ihr kennt euch mit Livestreams schon aus – aber was wäre, wenn ihr damit mehr als nur eure Spiele übertragen könntet?

Staige bietet euch ein innovatives Kamerasystem, das im Ruhrgebiet mit und für Vereine entwickelt wurde. Basierend auf der Analyse von über 70.000 Fußballspielen hat unsere KI gelernt, jeden Pass, jede Ecke und jede Spielsituation in beeindruckender Qualität zu erkennen – ganz automatisch.

Euer Spiel. Euer Stream. Euer Einkommen.

Mit jedem übertragenen Spiel könnt ihr nicht nur Fans begeistern, sondern auch euren Verein finanziell stärken. Ihr bindet lokale Sponsoren direkt in den Livestream ein – und das Beste: 100 % der Einnahmen bleiben bei euch!



Unser exklusives Angebot für euch:

🔹 Hochwertige HD-Streams, wie man sie sonst nur aus dem Profibereich kennt

🔹 Innovatives Coaching-Tool – entwickelt mit Experten von Borussia Dortmund

🔹 Verlässlicher Support – persönlich, lokal, schnell erreichbar

🔹 Schnelle Installation – bei vorhandener Infrastruktur in wenigen Tagen einsatzbereit

🔹 Erprobte Qualität – unsere Kunden geben uns 4,4 von 5 Sternen bei Google:

👉 Was Vereine über uns sagen

🔹 Monatlich nur ca.83 € (umgerechnet) – damit refinanziert sich die Kamera oft schon in wenigen Wochen. 💡 Wichtig: Das Angebot gilt nur bis zum 31.07.2025 – sichert euch jetzt die Vorteile für euren Verein!