HBRS & Lilien Inklusions-Spieltagscamp erneut ein voller Erfolg HBRS: +++ Zum Nikolaus erlebten 25 Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung einen rundum gelungenen Fußballtag in Darmstadt +++

Am 6. Dezember erlebten 25 Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung wieder einen rundum gelungenen Fußballtag in Darmstadt. Der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (HBRS) mit seiner Fußballschule hatte gemeinsam mit seinem langjährigen Kooperationspartner SV Darmstadt 98 im Rahmen des Heimspiels gegen den Karlsruher SC zum Inklusions-Spieltagscamp ins Merck-Stadion am Böllenfalltor eingeladen.

Ausgestattet mit einem aktuellen Trikotset des SV Darmstadt 98, bestehend aus Trikot, Hose und Stutzen, lauschten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn den Begrüßungsworten von Geschäftsführer Michael Weilguny, der alle auf einen erlebnisreichen Tag bei den Lilien einstimmte. Im Anschluss bedankte sich Michael Trippel, Sportlicher Leiter HBRS Fußball, für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem HBRS und überreichte Weilguny sowie Ruben Döring, Referent für Inklusions- und Behindertensport beim SV 98, einen Wimpel und ein großformatiges Foto auf Leinwand.

Direkt danach starteten die kleinen und großen Kicker ihr Training mit dem Trainerteam um Marcel Hanisch, Dieter Marscheck und Maximilian Trippel von der HBRS-Fußballschule. In drei Gruppen eingeteilt absolvierten sie in der Böllenfalltorhalle verschiedene Übungen zu Dribbling, Passspiel, Torabschluss sowie 6-Ball-Funinio. Nach rund 75 intensiven Trainingsminuten ging es für alle in die Lilienschänke Sportsbar von Roger Menzer. Dort wartete ein gemeinsames Essen, das für die nötige Stärkung vor dem Zweitligaspiel der Lilien sorgte.

Anschließend feuerten die Kinder und Jugendlichen den SV Darmstadt 98 im Stadion lautstark an. Ein weiteres Highlight folgte in der Halbzeitpause, als Präsident Markus Pfitzner die Gruppe im Innenraum empfing. Auf dem Rasen des Merck-Stadions am Böllenfalltor wurde ein gemeinsames Foto aufgenommen, bevor Stadionsprecher Colin Mahnke die Teilnehmenden unter großem Applaus der Fans begrüßte. Der 3:2 Heimsieg der Lilien rundete den Tag perfekt ab.

Ein Vater eines Teilnehmers freute sich:

„Mein Sohn hat heute mit einer Begeisterung Fußball gespielt, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe. Er hat sich vom ersten Moment an vollkommen angenommen gefühlt, sowohl im Training als auch in der Gruppe und im Stadion. Dieses Camp zeigt, was echte Inklusion bedeutet. Wir sind sehr dankbar, dass unser Kind solche Erfahrungen sammeln darf.“

Michael Trippel fasste den Tag zusammen:

„Wenn man während des Tages in die strahlenden Augen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen schauen darf, ist das immer etwas ganz Besonderes. Wir sind nun zum vierten Mal hier und es war erneut eine großartige Veranstaltung. Ein großes Dankeschön geht an unseren Kooperationspartner SV Darmstadt 98 und an die Stadt Darmstadt für die Bereitstellung der Böllenfalltorhalle. Ebenso danke ich dem gesamten Trainerteam der HBRS-Fußballschule, das ein hervorragendes Training für alle angeboten hat. Außerdem freue ich mich sehr, dass wir im kommenden Jahr vom 31. Mai bis 3. Juni die Deutsche Meisterschaft im Fußball ID, also für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, hier in Darmstadt ausrichten werden. Wir blicken voller Vorfreude darauf und natürlich auch auf das nächste HBRS und Lilien Inklusions-Spieltagscamp.

– Foto: Andreas Riedl

– Foto: Andreas Riedl

– Foto: Andreas Riedl

– Foto: Andreas Riedl