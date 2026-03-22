HBRS stellt Zukunftsweichen: Inklusions-Hessenauswahl gegründet

Der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e.V. (HBRS) richtet seinen Fußballbereich zukunftsorientiert aus und gründet eine Inklusions-Hessenauswahl im Fußball. Damit setzt der Verband ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung des Inklusionssports in Hessen.
Neben der bereits erfolgreich etablierten Hessenauswahl Fußball ID (intellektuelle Beeinträchtigungen) wird mit der Inklusions-Hessenauswahl ein neues Angebot geschaffen, um Spielerinnen und Spielern mit unterschiedlichen Voraussetzungen eine sportliche Perspektive auf Landesebene zu ermöglichen. Im Zuge der Neuausrichtung wird die Hessenauswahl CP (Cerebralparese) in den Inklusionsauswahlbereich überführt. Ziel ist es, nachhaltige Strukturen zu schaffen und den Spielerinnen und Spielern künftig noch bessere sportliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.
Am 21. März fand der erste Leistungslehrgang der neuen Inklusions-Hessenauswahl statt. Dabei konnten sich die Spieler erstmals gemeinsam im neuen Format präsentieren und legten damit den Grundstein für die zukünftige Mannschaftsentwicklung. Weitere sportliche Maßnahmen und Turnierteilnahmen sind in Planung. So wird das HBRS-Inklusionsteam unter anderem beim HBRS & HFV Inklusions-Cup an den Start gehen.
Die Neuausrichtung baut bewusst auf im Verband bestehenden und erfolgreich umgesetzten Strukturen auf. So verfügt der HBRS über eine etablierte Turnierserie im Inklusionsfußball, die sich in den vergangenen Jahren überaus positiv entwickelt hat. Eine wichtige Plattform für den Fußball für alle in Hessen.
Auch in zahlreichen weiteren Sportarten engagiert sich der HBRS erfolgreich im Bereich Inklusion. So sind einige Sportangebote im Verband bereits inklusiv ausgerichtet oder bieten gezielt inklusive Formate an. Die neue Inklusions-Hessenauswahl im Fußball ist somit Teil einer übergreifenden Entwicklung hin zu mehr Teilhabe und Vielfalt im Sport.