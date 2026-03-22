HBRS stellt Zukunftsweichen: Inklusions-Hessenauswahl gegründet

Neben der bereits erfolgreich etablierten Hessenauswahl Fußball ID (intellektuelle Beeinträchtigungen) wird mit der Inklusions-Hessenauswahl ein neues Angebot geschaffen, um Spielerinnen und Spielern mit unterschiedlichen Voraussetzungen eine sportliche Perspektive auf Landesebene zu ermöglichen. Im Zuge der Neuausrichtung wird die Hessenauswahl CP (Cerebralparese) in den Inklusionsauswahlbereich überführt. Ziel ist es, nachhaltige Strukturen zu schaffen und den Spielerinnen und Spielern künftig noch bessere sportliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Erster Lehrgang als Startschuss

Am 21. März fand der erste Leistungslehrgang der neuen Inklusions-Hessenauswahl statt. Dabei konnten sich die Spieler erstmals gemeinsam im neuen Format präsentieren und legten damit den Grundstein für die zukünftige Mannschaftsentwicklung. Weitere sportliche Maßnahmen und Turnierteilnahmen sind in Planung. So wird das HBRS-Inklusionsteam unter anderem beim HBRS & HFV Inklusions-Cup an den Start gehen.